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香港再增67確診！　深圳祭出超嚴入境令：72小時核酸檢測+強制隔離14天

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▲▼ 新冠肺炎,香港,香港防疫,限聚令。（圖／路透）

▲香港晚間6時後禁止堂食。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠肺炎請急轉直下，16日更是新增67例確診，其中63例屬本地感染，再創單日新高！廣東省政府16日晚宣佈，除特定人員外，其他人經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境時，必須持有72小時內發出的核酸檢測陰性證明，入境後仍須接受14天強制檢疫。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港疫情急轉直下。（圖／路透社）

深圳市防疫指揮部16日發佈通告，調整由香港經深港口岸入境人員防控措施，稱自17日上午10時起，除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員外，其他人員經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東時，必須持有港府認可的醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，入境後仍須接受14天強制檢疫。

實際上，港人過去數月若需入境大陸，不需要提交核酸檢測陰性結果證明，但一律要接受14天強制檢疫。不過，港府發言人指，大陸當局已收緊限制，市民在出發前往廣東時，須確保持有有關核酸檢測陰性結果證明，否則將不能進入廣東；而在折返香港時，更會接受強制檢疫14天，為避免出現該等情況，市民應格外小心注意。

據《香港01》報導，香港新冠肺炎疫情嚴重，多個感染群組繼續擴大，德望學校再有學生、家長染疫；港泰護老院、慈雲山薀莎餐廳群組、北河街街市檔販群組等，再添多人感染；多間醫院醫護或病人確診。

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