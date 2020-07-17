《蝕憶》科技互動展登場！　帶你「穿越」失智者世界

▲桃園市立圖書館—龍潭分館舉辦《蝕憶：奶奶的回憶迷宮》特展，結合音樂與科技帶領大家認識阿茲海默症。（圖／翻攝自Facebook／桃園市立圖書館）

實習記者莊子誼／綜合報導

桃園市立圖書館—龍潭分館即日起至8月31日止，舉辦《蝕憶：奶奶的回憶迷宮》特展，昨（16）日召開開幕記者會。該展以老年人常患的阿茲海默症為題，結合音樂與科技，帶領民眾探索失智症患者的記憶世界。

此次展覽設計由故事角色們克服音樂的關卡，為家人搶回記憶的互動遊戲，以失智患者常用的「音樂」治療為基底，有更多機會引發正向情緒，轉移患者對於負面事件的注意力、增進人際的連結、喚起懷舊的情感，想到過去相應的經歷等特性，民眾不需要攜帶額外的輔具就能與投影牆互動，進而注意到人口高齡化延伸的失智症議題。

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▲桃園市長鄭文燦出席《蝕憶：奶奶的回憶迷宮》科技互動展開幕記者會，現場體驗互動遊戲。（圖／翻攝自桃園市政府網站）



出席記者會的桃園市長鄭文燦表示，台灣目前失智症的盛行率約6％，以桃園23萬名65歲以上的長者為例，估計有超過1萬名以上的失智患者。對此，市府於長照2.0推動失智症共同照護中心，設置5個認知休憩站，提供失智者、家屬及照顧者休憩、資源交流的場所，也持續推行各類型失智症治療方式及活動，減緩年長者老化速度。

值得一提的是，展覽期間也有多場工作坊與主題式講座，分別為7月19日「音樂與大腦」講座、26日「失智症迷思破解」，與8月2日的工作坊「絹印卡片創作」，有興趣的民眾可把握時間前往觀展。