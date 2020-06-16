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研究證實：愛生氣易患癡呆症！　醫師教7種緩解負面情緒

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▲▼怒,生氣。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲長期負面思維是癡呆症風險因素。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者劉雪兒／綜合報導

心態樂觀有助於保持腦部健康，而長期重複負面思考，易導致tau蛋白（濤蛋白）或澱粉樣蛋白異常沉積，增加阿茲海默症的罹患機率。

長庚兒科急診醫師吳昌騰在臉書分享指出，阿茲海默症協會旗下的期刊《Alzheimer's & Dementia》 2020 June 07 發表新的研究，首次有了數據支持「長期負面思維是癡呆症風險因素」的原理驗證。研究團隊針對360名55歲以上的中老年人進行研究，內容包含認知能力、抑鬱和焦慮症狀評估等多方面考量。

請繼續往下閱讀...

研究結果指出，表現出「持續性負面」思維的人群，在隨訪期間認知能力下降更明顯，尤其是短期和長期記憶力下降，而這正是阿茲海默症的早期徵兆之一。由此可見，長期負面思維是癡呆症風險因素，因為他們大腦中的tau蛋白和蛋白沉積更多，這是阿茲海默症的指標性病理表現。

此外，抑鬱和焦慮也與後續的認知能力下降相關，但與tau蛋白或澱粉樣蛋白的沉積無關，所以「重複的消極思維」可能是患上癡呆症的一個新的風險因素，這可能解釋了抑鬱和焦慮的人更容易患癡呆的原因。

醫師吳昌騰還不忘在文中提及，緩解負面情緒的方法：

1.接受情緒
 遇到挫折問題時，想想別人會不會也因此困擾，別人、自己會如何解決，試著接納自己的情緒。


2.轉移注意
 當有負面情緒時，不要身陷其中，試著讓自己做些別的事，比如聽音樂、運動、看書，從中獲取快樂和成就感。

3.主動找人傾訴
 當有負面情緒時，找親朋好友談談自己遇到的困難，通過傾訴把情緒發洩出來，也是緩解不良情緒的好方法。

4.自己重新定位
 每個人都有自己的優點，當看到別人成功，自己不應陷入焦慮，應該重新思考自我定位

5.要有充足睡眠
 充足睡眠能通過緩解疲勞，降低壞情緒對人體的影響。

6.適時深呼吸
 當你處於壓力狀態時，記得要放慢呼吸。深呼吸並耐住性子等6秒鐘，這一方法能平衡任何情緒，如此才能做出正確的決定和行動。

7.平日多做有氧運動
 有氧運動具有很好的抗抑鬱和焦慮的作用，同時對緩解壓力也有極大好處。健走跑步、騎車、游泳等有氧運動是最佳選擇。

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