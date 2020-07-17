開放報名囉！首場霹靂舞奧運積分賽登場　總獎金高達50萬

▲新北市政府舉辦「2020新北FUN街頭」街舞大賽，於昨（16）日開放報名。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

在北台灣最具指標性的街舞大賽即將登場，本次活動「2020新北FUN街頭」除了持續往年的排舞賽與霹靂舞傳統，今年特別新增兒童霹靂舞競賽組別，並舉辦全台第一場霹靂舞奧運積分賽，於昨（16）日開放報名，總獎金更高達50萬元，而各方街舞好手將在舞台一較高下。

街舞大賽預賽將於8月29、30日舉辦，而前夜祭及決賽將分別於9月5日及6日在新北市市民廣場舉行。本次活動精彩連連，像是往年相當受到歡迎的Hip Hop及女力賽事也將於前夜祭上強勢回歸，賽事內容精彩可期。

請繼續往下閱讀...

前夜祭上除了有Hip Hop及女力等街舞人的精彩賽事外，也將邀請到街舞界嘻哈女王Nike Chen及台灣嘻哈新勢力Hip Hop Unity擔任表演嘉賓。決賽日當天則有評審舞團對抗賽的特別節目，由評審率領本身所屬舞團與其他評審舞團進行表演賽，匯集全台灣世界級評審老師的舞團對抗賽，吸睛度絕對破表。

新北市板橋區公所與文化局於昨（16）日舉行活動開跑記者會，邀請平均年齡12歲的「HRC CONCRETE KIDS」到場表演，這群舞者憑著精湛舞藝和默契奪下「World of Dance」台灣區資格賽青少年賽事組冠軍，主辦方希望透過開場表演鼓勵兒童舞者，傳承街舞文化。

