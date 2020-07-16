受日經評論採訪　唐鳳將中國電信設備喻為「特洛伊木馬」

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者周宸亘攝）



記者謝仁傑／綜合報導

「把中國設備放入一個國家的核心電信基礎設施之中，就像邀請特洛伊木馬進入網路一樣。」行政院數位政委唐鳳接受《日經亞洲評論》採訪時表示，「中國沒有純粹的私人企業，從中華人民共和國的角度來看，執政黨在情勢緊張的狀況下，可以隨時撤換公司的領導人。」

唐鳳表示，「若在電信基礎設施之中採用中國關聯企業，在每次系統更新時就必須非常小心，因為那可能讓網路安全更加脆弱，使內部系統容易遭受特洛伊木馬的攻擊。」她接著說，「當全世界正在討論究竟要不要將中國企業納入5G基礎設施之中，台灣早在4G時代就排除了。」

訪談中，唐鳳提到2014年太陽花學運時，學運人士佔領了立法院將近一個月，當時她就曾協助直播；同年，台灣推出4G，當時國家通訊傳播委員會（NCC）及國安會採納學運人士的要求，不允許4G基礎設施使用中企設備。

英國政府本周宣布，將禁止行動網路供應商採購華為的5G設備，並命令業者在2027年之前移除所有相關設備；而德國政府也正在考慮這個問題。唐鳳表示，「我們很高興看到美國及西方各國都在討論這個問題，來評估資安相關的風險」。

唐鳳認為，值得信任的網路環境是非常重要的，以中國近期實施的「港區國安法」為例，讓許多香港人急於刪改社群媒體留下的足跡，「若你處在一個有敵意，且能為所欲為地取得用戶個資的電信網路環境，人們實際上能保護的個資並不多，最好的方式就是不要使用數位裝置」。

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