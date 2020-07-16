5G建設被排除　陸：英國在華為事件上「喪失了寶貴的獨立自主」

▲華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國政府近日宣布禁止華為參與英國的5G網路建設，該決策並被外界認為與美國對華為的態度有關聯。對此，大陸外交部發言人華春瑩16日表示，英國在華為問題上喪失了寶貴的獨立與自主，「這個決定是得不償失的。」

華春瑩指出，過去20年裡，英國選擇和華為進行良好合作，這種合作決定的作出是基於英國自身利益，事實也證明過去20年里華為同英方的合作為英國當地創造了幾萬個工作崗位，對英國通訊方面基礎設施的建設也是作出了非常積極的貢獻。

華春瑩強調，英國決定要禁用華為，最終受損害的將是其自身利益，「英國政府應該認真傾聽國內理性聲音，本著負責任的態度來作出最符合英國根本和長遠利益的選擇。」

▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透社）



大陸商務部發言人高峰也說，英國政府作出在5G網路建設中排除中國企業的決定，中方對此堅決反對，「英方的歧視性做法，與英國一貫主張的自由貿易原則背道而馳，嚴重違反世貿組織規則，嚴重削弱中方在英投資信心，嚴重影響中英經貿合作氛圍，嚴重損害英國在國際貿易體系中的信譽和地位。」

高峰提到，對於英方背棄自由貿易政策的做法，中方正在進行評估，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

高峰強調，敦促英方從兩國合作大局出發，著眼長遠，採取務實舉措，糾正錯誤決定，為在英投資的中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，切實維護中英經貿關係發展的良好勢頭。