緊接iOS 13.6釋出watchOS 6.2.8更新！　Series 5加入「CarKey」

▲蘋果在iOS 13.6後跟著釋出watchOS 6.2.8，正式開放心電圖功能。（圖／取自9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（16）日凌晨釋出iOS 13.6更新之後，緊接著又發布了watchOS 6.2.8，這個版本更新除了增加了對「CarKey」新功能的支援，目前還對三個國家或地區開放ECG（心電圖）功能。

此次WWDC 2020上，蘋果發布新功能「CarKey」，駕駛可以用iPhone取代車鑰匙，來為愛車解鎖，同時也可以共享這把「數位鑰匙」給家庭成員一起使用。用戶只需要將iPhone靠近汽車的門把感應，即可透過NFC技術解鎖，且這項功能還適用於運行watchOS 6.2.8的Apple Watch Series 5。

另外，watchOS 6.2.8還開放ECG應用在巴林、巴西和南非三個國家，透過Apple Watch可以收到不規則的心律通知，且ECG應用允許用戶記錄心電圖、測量心臟的電脈衝，而當Apple Watch分析出心律產生不規則讀數時，就會發出警報。

Apple Watch現已在台灣開放更新，用戶可透過iPhone打開「Watch」應用，然後點擊「一般 > 軟體更新」，運行iOS 12的iPhone的用戶則可以更新到watchOS 5.3.8。

watchOS 6.2.8新功能和改善：

1. Apple Watch Series 5加入了數位汽車鑰匙「CarKey」的支援

2. Apple Watch Series 4或更新機型上的ECG（心電圖）App，現可在巴林、巴西和南非使用

3. 心律不整通知現可在巴林、巴西和南非使用

▲watchOS 6.2.8更新。（圖／記者謝仁傑攝）



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