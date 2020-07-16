macOS Catalina 10.15.6更新釋出！解決USB滑鼠、觸控板斷線問題

▲蘋果釋出了macOS Catalina 10.15.6更新。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（16）日釋出了macOS Catalina 10.15.6更新，為2019年10月發布macOS Catalina‌以來，第6個更新版本。這次更新並無任何新功能，主要著重於蘋果新聞訂閱服務Apple News的更新，同時也解決部分用戶的USB滑鼠及觸控板連線中斷的問題。

macOS Catalina 10.15.6在Apple News的Today feed中添增了當地新聞，同時也提高了Mac的安全性和可靠性。 以下是此次更新內容：

Apple News

美國用戶可在Apple News的Today feed中看到舊金山、灣區、洛杉磯、休士頓及紐約的當地新聞。Apple News將根據用戶的興趣來為用戶提供每日新聞內容。不過蘋果目前尚未於台灣推出Apple News服務，因此此次的更新，對台灣用戶沒有太大的影響。

錯誤修復及其他改進

• 添增了新選項來優化與HDR相容的Macbook筆記型電腦上的影片播放選項，以提高電池續航力。

• 修復了安裝軟體更新後電腦名稱可能更改的問題

• 解決了某些USB滑鼠和觸控板可能會失去連接的問題

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