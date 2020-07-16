iPhone化身車鑰匙！iOS 13.6更新釋出　添增數位車鑰CarKey功能　

▲iOS 13.6更新釋出。（圖／截自蘋果）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（16）日凌晨釋出iOS 13.6更新，較iOS 13.5.1更新相隔一個多月的時間，為iOS 13釋出以來的第15個更新版本。除了一些錯誤修正和改進內容，此次更新也加入了數位汽車鑰匙的支援，並且在「健康」App中添增了新的症狀類別。

「CarKey」功能於蘋果今年的開發者大會WWDC中亮相，不僅可用來解鎖汽車，還能用於啟動車輛。該功能主要以NFC運作，能夠取代汽車鑰匙，支援的首款車輛為2021 BMW 5系列車款。

駕駛將iPhone（或Apple Watch）與支援此功能的汽車CarKey配對後，根據自行設定的解鎖方式，每次靠近車輛時可以臉部辨識或指紋掃描等方式解鎖車門。除此之外，用戶也可透過iMessage與家人或其他聯絡人共享數位車鑰，並可限制接收者的使用時間。而若駕駛手機弄丟，則可透過iCloud關閉數位車鑰。

除iOS 13.6更新之外，蘋果今日也釋出了macOS 10.15.6、tvOS 13.4.8、watchOS 6.2.8及適用於HomePod的audioOS 13.4.8更新。

以下是iOS 13.6更新內容：

數位汽車鑰匙

• 使用 iPhone 來開鎖、上鎖和發動相容的汽車

• 透過 iCloud 安全地從遺失的裝置上移除數位鑰匙

• 輕鬆使用 iMessage 來分享數位鑰匙

• 您可使用特定駕駛者的描述檔來將共享的鑰匙設定為完整或受限的駕駛權限

• 電量預留能讓您在 iPhone 電池用盡最長五小時內還能開鎖和發動汽車

健康

• 在「健康」App 中新增症狀的類別，包含「經期追蹤」記錄的症狀

• 可記錄新的症狀，如發燒、發冷、喉嚨痛或咳嗽，並與第三方 App 分享

錯誤修正和其他改進內容

• 新增的設定能讓您選擇連接 Wi-Fi 時是否要將更新項目自動下載到裝置上

• 解決了從「iCloud 雲碟」同步資料時可能導致 App 沒有回應的問題

• 修正了可能導致 eSIM 上的數據漫遊仍啟用時卻顯示為已停用的問題

• 修正了導致部分來自薩克斯其萬省的通話顯示發話地為美國的問題

• 解決了透過「Wi-Fi 通話」撥打電話時可能導致音訊中斷的問題

• 修正了導致部分 iPhone 6S 和 iPhone SE 裝置無法註冊「Wi-Fi 通話」的問題

• 解決了可能導致連接部分第三方硬體鍵盤時，意外顯示軟體鍵盤的問題

• 修正了可能導致日文硬體鍵盤錯誤地對應成美式鍵盤的問題

• 解決了啟用「輔助觸控」時，取用「控制中心」的穩定性問題

• 為管理者提供機制，可指定網域從總是開啟 VPN 連線的流量中排除

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