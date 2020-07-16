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SONY Xperia 1 II、iPhone 11 Pro、Google Pixel 4 XL拍照技巧分享

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▲Apple iPhone 11 Pro、Google Pixel 4XL、SONY Xperia 1 II拍攝技巧。（圖、影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對 Sony mobile 推出的 Xperia 1 II，初步體驗之後，最讓記者感興趣的，還是首度採用 T* 鍍膜、蔡司三鏡頭的本家 SONY 拍攝效能，記者實際拿來拍攝規格最接近的 iPhone 11 Pro 以及首次採用雙鏡 AI 演算的 Goolge Pixel 4 XL，並邀請有多年拍攝經驗的專業攝影師 Terry，針對 6 種拍攝情境進行拍攝技巧分享。

Apple iPhone 11 Pro：

iPhone 11 Pro 的主鏡頭拍攝時會使用 Apple A13 Bionic 進行環境偵測與調整，體驗過程中採用的是測試版 iOS 14 作業系統，拍攝環境與實際輸出的照片相差不遠，三顆鏡頭拍攝規格如下：

廣角：1200萬畫素,光圈 f/1.8, 26mm,感光元件1/2.55吋,dual pixel PDAF相位式對焦, OIS 光學防手震
長焦：1200萬畫素, 光圈f/2.0, 52mm,感光元件 1/3.4吋, 1.0µm, PDAF相位式對焦, OIS 光學防手震, 2x 光學變焦
超廣角：1200萬畫素, 光圈f/2.4, 13mm

▲iPhone 11 Pro 三鏡模組拍攝畫素都是 1200 萬畫素，透過超廣角可以拍出有壯闊感的大景照。（圖／記者洪聖壹攝）

Google Pixel 4 XL：

Google 手機自 Pixel 3 以來，都是使用自家 AI 運算的形式，讓單鏡頭可拍攝景深、偵測照片等等，成為 Android 陣營的指標型手機，面對廠商以多鏡頭來刺激消費市場需求，體驗過程中採用的是測試版 Android 11 作業系統，Google Pixel 4 XL 首度提供雙鏡頭的配置，拍攝規格如下：

廣角：1220 萬畫素,光圈 f/1.7, 27mm,感光元件 1/2.55 吋,Dual Pixel PDAF相位式對焦, OIS 光學防手震
長焦：1600 萬畫素,光圈 f/2.4, 50mm,感光元件 1/3.6 吋, 1.0µm,Dual Pixel PDAF相位式對焦, OIS 光學防手震,2x 光學變焦

▲Pixel 4 XL 特點在於透過 AI 演算法讓手機輕鬆拍出好照片。（圖／記者洪聖壹攝）

Sony Xperia 1 II：

Sony Xperia 1 II 出貨搭載 Android 10 作業系統，搭配高通S865 晶片與 SONY、蔡司拍攝技術調校，體驗過程中採用的是 Android 10 作業系統，照片比起以往更具有 SONY 相機的味道，鏡頭拍攝規格如下：

廣角：1200萬畫素,光圈 f/1.7, 24mm, 感光元件 1/1.7 吋, Dual Pixel PDAF相位式對焦, OIS 光學防手震
長焦：1200萬畫素,光圈 f/2.4, 70mm, 感光元件 1/3.4 吋, 1.0µm, PDAF,OIS 光學防手震, 3x 光學變焦
超廣角：1200萬畫素,光圈 f/2.2,16mm,感光元件 1/2.55 吋, Dual Pixel PDAF相位式對焦
iTOF測距儀：300萬畫素

▲Xperia 1 II 首次加入 SONY A 系列相機技術，蔡司 T* 鏡頭加持之外，新增 Photo Pro 專業拍攝模式。（圖／記者洪聖壹攝）

▲自由攝影師 Terry。（圖／記者洪聖壹攝）

實拍技巧一：白天盡量利用太陽與鏡頭的拍攝角度

這次實拍地點選在台北華山藝文特區的牌樓，不過拍攝時間是選在上午 10 點，當時氣候是多雲時陰，拍照時而有強光照射、時而光源不足，條件其實是比較嚴苛。

因此，Terry 指出，在這樣的環境下，拍攝時要注意光線跟相機之間的夾角，透過讓光線分佈比較均勻的方式，呈現被攝物體的細節，那麼相機盡量跟光線夾角或是銳角小於 90 度、盡量不要大於 90 度，考量到螢幕的可視角及亮度，拍攝時可以做幾個手動曝光的組合，盡量利用側面光線的方式來描寫景物細節。如果想要拍的景物碰到逆光，可以盡量利用手動的形式來進行曝光補償，或者做一些測光的改變，下圖為 Terry 利用三隻手機進行實拍之下的結果：（圖片無後製上傳）

Apple iPhone 11 Pro：

Sony Xperia 1 II：

Google Pixel 4 XL：

不過 Terry 也補充，通常在強光環境下，攝影師通常會使用手動（M）模式，利用「包圍曝光」的手法拍攝，正常曝光拍一張、稍微有一點過曝的拍一張跟稍微有一點曝光不足的拍一張，透過這樣的方式來得到比一般拍攝相對比較好的照片，下圖為 Terry 利用 Xperia 1 II Photo Pro 手動進行實拍之下的結果：（圖片無後製上傳）

實拍技巧二：多加利用「格線」或者「水平儀」輔助構圖

在順光的場合下拍攝物品，不管自動模式還是手動模式，差距不會很大。不過手機拍照過程中除了開啟「格線」之外，如果有「水平儀」功能，對於拍攝的人來說，會知道手機的位置，這對於構圖來說是很方便的一件事。此外，Terry 還建議手機廠商盡量提供「即時曝光分析」（Histogram）的選項，如此可以以更輕鬆的方式幫助人們拍出好看有層次的照片。下圖為 Terry 利用三隻手機進行實拍之下的結果：（圖片無後製上傳）

Apple iPhone 11 Pro：

Sony Xperia 1 II：

Google Pixel 4 XL：

實拍技巧三：利用強光與陰影拍出歲月感

光影變化如果比較強烈，對比會比較明確，這時拍攝景物會變得有時光感，不過拍照時要注意，不要讓亮部太過過曝，如果想要拍一點層次感或者時光歲月感，這個技巧很重要。如果是使用 iPhone，也可以透過降低曝光量來強調時光感，多調整多拍幾張，就能拍出好看的照片，下圖為 Terry 利用三隻手機進行實拍之下的結果：（圖片無後製上傳）

Apple iPhone 11 Pro：

Sony Xperia 1 II：

Google Pixel 4 XL：

實拍技巧四：多用「透光」來捕捉花的美感

花卉拍攝過程中要注意花的完整度，用特寫來描寫花的色澤紋路，或是廣角來拍攝花卉的背景環境。不過，手機鏡頭通常無法利用光學像差做出明顯的景深變化，所以拍攝時可能無法像數位單眼那樣的手法來拍，必須在構圖上做考慮。

採光的時候，如果與風景相同的手法，花卉看起來會很有朝氣，但如果採用稍微逆光，例如以天空為背景，或者以單一偏暗的環境迫使花卉呈現稍亮的狀態，多用透光的形式捕捉花的姿態，這也能讓花的柔軟被突顯出來。

廣角構圖的話，也許不要讓花在畫面的中央，比較呆板。外出遊玩的時候，常常能發現完整好看一點的花，通常會有點距離，以廣角鏡頭來捕捉時，可利用比較單一，質感或紋路與花卉不同，或者平淡的周邊景物來襯托花卉。倘若是小型的花卉，近距離當然可以特寫，但也有數大便是美的拍攝方式。在花旁的景色如果較為單一或偏暗，也可以讓花被突顯出來。下列為 Terry 利用三隻手機進行實拍之下的結果：（圖片無後製上傳）

Apple iPhone 11 Pro：

Sony Xperia 1 II：

Google Pixel 4 XL：

實拍技巧五：多利用自然光照射人臉呈現美感

拍攝廣角的時候，如果是在風景建築的環境，盡量以斜對角構圖，光線應用上盡量讓自然光拍到人的臉，如此一來人像拍攝時就會呈現自然美感，下圖為 Terry利用三隻手機進行實拍之下的結果：（圖片無後製上傳）

Apple iPhone 11 Pro：

Sony Xperia 1 II：

Google Pixel 4 XL：

實拍技巧六：利用較低角度搭配超廣角拍出大景的透視感

透過超廣角拍攝時，盡量找尋讓畫面比較豐富的位置，通常的做法會建議手機使用稍微低一點的角度來拍，如此一來比較容易拍出壯闊感。像是拍建築物，建議盡量把建築的輪廓都描繪進去，搭配超廣角鏡頭壓景，就很容易拍出強烈的透視感。

但像是 Google Pixel 4 XL 沒有超廣角的時候，這時可以自己往後退，利用樹木、前景來做一個包圍景的感覺。Terry 補充道，如果進行人物拍攝的時候，因為考量到廣角鏡頭變形問題，因此可以適度的做一點點拍攝位置上的調整，但人臉不要偏離中央區域太多。下圖為 Terry 利用三隻手機進行實拍之下的結果：（圖片無後製上傳）

Apple iPhone 11 Pro：

Sony Xperia 1 II：

Google Pixel 4 XL：

總結：

實際操作 Apple iPhone 11 Pro、Google Pixel 4 XL 與 Sony Xperia 1 II 這三支不同拍照系統的手機，Terry 認為手機現在有超廣角會比較重要，像是一般消費者想要隨手拍出好的環境，使用一顆鏡頭打天下不太實際，像是出去旅遊，停留時間只有 10~15 分鐘，這時有廣角、長焦、超廣角三種不同焦段拍攝出來的豐富度會比較多。

另外，有關於 Xperia 1 II 提供的 Photo Pro 的拍攝模式十分專業，第一次接觸可能需要一點時間去習慣，一般來說，相機愛好者在入手這款手機之後，只要稍微練習一下就能夠上手。因為拍攝是一門很深的學問，在拍攝的過程中，透過手動的模式去掌握光影變化，增加飽和度、黑白色調或者加強對比等等，都能夠呈現的故事性也會比較豐富，當然使用 iPhone 或者 Google 手機也能透過下載 Apps 的方式達成。

總結來說，Terry 認為這次 Xperia 1 II 提供了手動模式、即時曝光分析、水平儀等功能，對於使用者在拍攝時的調整如測光、構圖都有比較大的彈性，但相對地使用者需要一點學習。Google Pixel 4 XL 的手機演算出來的照片層次足，如果把照片套上一些濾鏡、或者做一些變化，容易得出好看的照片。至於 iPhone 11 Pro 在操作容易度與顏色準確性相對符合拍攝實況，而 Apple 生態鍊各類裝置有幾乎相同的調性，這使得拍攝之後的觀賞，調整與分享，較具便利性。

手機發展至今，拍攝機能也越來越完整，對於一般的消費者來說，現在手機在選擇上，應該要選擇光學上可以拍得大（超廣角），而且最好要有手動功能，因為現在大家或許可以在網路上、或者書上學到一些拍攝的技巧，這時候透過手動功能，就可以體驗到更多拍照的樂趣，原廠手機內建手動功能也會比較有未來性，手機相簿內可以留下更多自己喜歡的照片。最後分享幾張 Terry 使用 Xperia 1 II 在 Photo Pro 模式底下拍攝的照片：（原圖上傳無後製，點選圖片可放大檢閱

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