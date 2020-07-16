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駐日韓美軍「帶著病毒趴趴走」　輪調成防疫破口！

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▲▼駐韓美軍（圖／達志影像／美聯社）

駐韓美軍(見圖)的輪調，可能造成韓國防疫的破口。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國新冠疫情目前依然嚴峻之際，正好碰上駐日、韓美軍的「輪調季」，造成近日確診病例激增。當中不少都屬於輸入型病例，成為日、韓防疫破口，引發當地政府和民眾的高度不安和不滿。

韓國政府多名官員日前表示，一些居民要求政府向美方提出：美軍人員赴韓前需接受病毒檢測。 駐韓美軍的新冠確診病例最近激增，本月內已有38人確診，周一(13日)一天就新增11人。

更值得注意的是，這些美軍人員都是在抵達韓國或抵達後14天隔離期內確診的，立即在韓國引發美軍「帶毒」入境的疑懼。一名不願具名的韓國官員告訴韓國媒體說，駐韓美軍平澤基地附近居民對此一情況感到「不安」，不少人要求美軍人員赴韓前需接受病毒檢測。

平澤市政府近日向京畿道政府和韓國防疫部門表示，韓方即使無法強制要求美軍人員在赴韓前接受檢測，至少也得跟美方提出此一建議措施。

平澤為駐韓美軍司令部所在地，隸屬首爾周邊京畿道。韓媒報導，截至13日，平澤市報告97名確診病例，當中60人是駐韓美軍相關人員。在全國範圍內，累計有74名駐韓美軍相關人員確診。

目前，所有美軍相關人員抵韓後都需要接受新冠病毒檢測，並隔離14天。隔離期滿再次接受檢測時若結果呈陰性，可以解除隔離。

讓當地民眾更添不滿的是，駐韓美軍本月初還爆出一起烏龍事件：由於管理失誤，美軍系統把兩名新冠病毒檢測呈陽性的美軍人員記錄為陰性，並解除隔離。醫護人員9個小時後才發現錯誤，但當時兩人已在平澤轉了一大圈。

駐韓美軍發言人稱，確診美軍人員中大部分是無症狀感染者，確診人員基本在第一次檢測或隔離期開始不久就被發現了，並接受防疫措施。

韓國政府一名官員說，目前是駐韓美軍輪調季，美韓正就疫情問題密切溝通，韓方將尋求與美軍進一步合作強化防疫措施，以解除民眾不安。

日本沖繩縣政府日前收到的駐日美軍通報：美軍駐沖繩基地近來出現集體性新冠感染，7月以來確診病例總數已達63例，當中涉及普天間基地、漢森營以及牧港補給區。當地媒體指出，駐日美軍基地已成日本防疫一大漏洞。

日媒報導，就在7月4日美國國慶日前後，駐日美軍相關人員在沖繩基地內舉行了上千人規模的聚會，還成群結隊的前往沖繩縣基地外一些娛樂場所和海灘。有分析認為，正是這些大規模聚會導致群聚性感染。

根據美日雙方在1960年簽訂的《美日地位協定》，駐日美軍在日本享有特殊地位。在此一「保護傘」下，儘管日本已將美國列入「禁止出入境國家」，但駐日美軍仍然可以自由出入日本，無須接受日方新冠病毒檢測，美軍各項防疫措施也不受日方管控。美方最初甚至不願透露確診病例數及確診者行蹤等資訊，後來在日方一再要求下才不得不公布相關資訊。

駐日美軍5萬人裡有半數以上駐紮在沖繩。有沖繩官員說，更讓人擔心的是，由於駐日美軍基地內部空間不足，目前從美國本土前來換防的美國軍人正在基地外一家當地飯店進行防疫隔離。此舉引發日方強烈不滿，日方認為美軍應在基地內隔離，但美軍置之不理，就連在飯店隔離的具體人數也不公開。

長期以來，沖繩居民對美軍基地帶來噪音和污染、美國軍機墜毀，以及美軍人員犯罪等問題多有不滿，這次爆發的群聚性感染疫情更加劇了他們的不滿情緒。

面對駐日美軍疫情，沖繩縣知事玉城丹尼表示「震驚」，對此感到「極為遺憾」，同時對駐沖繩美軍的防疫對策表達強烈懷疑。有沖繩居民說：「疫情期間，看到不戴口罩的美軍士兵在街上趴趴走，真的感到很擔憂。」

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