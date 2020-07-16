南警勇於面對治安真實面　全力掃蕩槍枝犯罪不手軟

▲台南市警局指出，警方積極檢肅槍毒，台南市近3年槍擊案發生逐年減少，破案率100％，有效平穩治安安定民心。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局秉持「不匿報刑案、勇於面對治安真實面」理念，真實呈現刑案數據及治安狀況，各單位同時運用破獲轄內槍擊案件、查獲槍械及深入追查槍枝來源等數據分析，全力打擊犯罪並溯源瓦解槍枝改造場所，槍擊案發生逐年下降，破案率100％，有效平穩治安安定民心。

統計台南市近3年發生槍擊案件數，2017年發生25件、2018年發生22件、2019年發生21件，近3年槍擊案發生數有逐年下降趨勢，且破獲率均達100％。2020年1至6月份發生槍擊案計10件，已偵破9件，未偵破案件之犯嫌已列為「緝逃專案列管危險逃犯」，由全國各警察機關全力緝捕中；另7月1日至12日發生之3件槍擊案，犯嫌自知難逃法網，均已主動到案並偵破。市警局各單位接獲槍擊案件，均立即成立專案小組，積極深入追查，動員警力戮力偵辦案件，絕不讓不法之徒逍遙法外。

另槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正，已於2020年6月12日總統公布生效，為了全面查禁非制式槍枝來源，從「源頭管理」到「加重刑罰」，已大幅提升非制式槍枝的刑罰。台南市警局刑事警察大隊並於2019年12月間追查蘇姓男子持有改造槍彈案，經向上溯源，復比對轄內改造槍枝特性後，查知有多把改造槍彈係從本轄南區1家模型槍店所購買。

經過濾相關資料，進而發現該店經營者王姓主嫌，雖經營販賣操作（模擬）槍，但透過林姓、胡姓等共犯改造槍彈後再對外販賣牟利。該案經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於2020年3月底4月初期間，專案小組展開掃蕩，當場查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作（模擬）長槍9支、各式操作（模擬）手槍56支、彈殼2顆、改造子彈5顆、改造工具及零件1批、第2級毒品安非他命1包1.48公克、愷他命毒品4包11.31公克、吸食器等。全案依彈砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，經台南地院裁定嫌犯均羈押。

台南市警局指出，警局將持續強化臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為，並持續對查獲之槍砲案積極向上溯源刨根，從改造槍砲之源頭深入追查，加強情報整合、研析、運用，全力查辦製（改）造槍彈行為，全面掃蕩查緝不法槍枝，以維護社會治安。

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