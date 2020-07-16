蔡英文校閱實彈操演：國家安全從來就不是靠卑躬屈膝

▲國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日上午親赴台中甲南海灘校閱「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，在致詞時表示，國家安全從來就不是靠卑躬屈膝，而是要仰賴最堅實的國防，而所有國軍官兵，就是國防的核心。

蔡英文表示，藉由今天這個機會，她要再次代表國人，對國軍的付出和奉獻表達感謝；她認為，有國軍官兵平常不畏風雨，堅守崗位，落實戰訓本務，國人對民主自由價值的期待才能如常落實。

蔡英文表示，國家安全，從來就不是靠卑躬屈膝，而是要仰賴最堅實的國防，而所有國軍官兵，就是國防的核心，「所以從我上任以來，積極推動各項國防政策，以及軍事改革，我也時常到各營區探視我們弟兄姊妹，除了為大家加油，也承諾要跟大家一起打拚。」

▼國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書）



蔡英文說，每一年的漢光演習，她都出席，不僅用行動表達她對國防的承諾，更要帶領國人一起來支持和重視國防，「漢光演習是國軍每年年度的大事，驗收國軍戰力的發展。更是要讓國際看見，我們守護國土的決心與努力。」

蔡英文指出，昨天一早，她前往九鵬營區，看「三軍聯合火力打擊實彈操演」。今天在甲南海灘，除了有「三軍聯合反登陸作戰」的實彈操演，更是在驗證「聯兵營」的作戰效能。

蔡英文說，她很高興，在這兩天的操演觀察中，不僅看見了國軍弟兄姊妹所展現的高昂鬥志，更看見國軍跨軍種和兵種的絕佳合作默契，「從空軍戰鬥機在空中發射的反艦飛彈、海軍軍艦的阻敵射擊，或是陸軍直升機的支援攻擊等，大家都能順利合作，達成聯合反登陸作戰的任務，這樣的驗證過程值得肯定。」

▼國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書）

