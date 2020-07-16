老爸只打38桿！金正恩迷戀高爾夫　閃制裁趁機「打造小白球樂園」內裝超奢華

▲北韓平壤高爾夫球場。（圖／北韓官媒《我的國家》下同）

記者陳亭伃／綜合報導

近兩年北韓深受國際制裁，尤其美國對於北韓的嚴厲經濟制裁，反讓北韓在疫情之前，對於觀光旅遊業越來越依賴，如今北韓領導人金正恩想把北韓改造為「高爾夫球天堂」，對尬川普的渡假飯店意味濃厚之外，也紀念父親金正日曾「打敗世界紀錄」揮出38桿的紀錄。

根據《每日星報》、韓媒《NKeconomy》報導，北韓的「無核」議題未解，且仍斷斷續續發出挑釁的言論，美國對其制裁縱使在川金三次會面之後，仍未有趨緩的跡象。對此北韓政府多次表達不滿，在經濟受到牽制的情況下，北韓的觀光業開始起飛，希望靠著自身的能力彌補經濟創傷。

如今傳出，金正恩已將平壤的球場改建為高級高爾夫球村，過去這些球場僅提供少數官員比賽、談論公事時使用，現為了因應北韓的觀光經濟，將準備計畫翻新的背後，也希望趁機一改過去外界對於北韓嚴肅的形象。

▲改建的高爾夫球場景色相當優美。

外界分析，金正恩之所以樂意投入大量資金改建高爾夫球場，更是因為父親金日成同樣喜歡打小白球，也過去北韓國內曾讚揚金日成的球場功績，以38桿打完18洞，但這樣的紀錄並未得到國際認可，甚至認為美國職業高爾夫球手佛里克（Jim Furyk）在PGA的紀錄為58桿，已經是官方世界紀錄第一。

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