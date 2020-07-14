日本發表最新防衛白書！憂北韓核武「直接命中」搗毀日本：難以預測

▲日本今年防衛白皮書指出，北韓導彈能搭載核武，對日本構成直接威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛大臣河野太郎14日上午在內閣會議上，發表2020年（令和2年）版的《防衛白皮書》，其中首度提到北韓（朝鮮）所持有的核子武器，能透過搭載在彈道飛彈上，直接對日本本土構成威脅。

白皮書指出，北韓迄今實施6次核試驗，可能已完成核武器小型化、彈頭化，近年更以前所未有的頻度反覆發射彈道導彈，推進大規模殺傷武器的開發與應用，「這象徵著，北韓早以保有將核武搭載在彈道飛彈上的軍事力量，構成能直接攻擊我國（日本）之威脅。」

韓媒《韓聯社》分析，早在2018年版的白皮書便早已提及，不能排除北韓已實現核武器小型化、彈頭化的可能性；然而直到今年的版本，卻提及北韓核武小型化、彈頭化能直接對日本構成威脅，且擁有讓彈頭重返大氣層的技術，提升射程。

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

白皮書指出，除了早已配置於實戰中的勞動、飛毛腿飛彈外，北極星、北極星2型等北韓所持有彈道飛彈，不僅將日本納入射程範圍內，甚至可能已保有重返大氣層之技術能力。

此外，白皮書也分析，北韓從去年起試射的新型戰術武器，大多是難以掌握發射徵兆、行蹤的短程彈道飛彈，具有高度隱匿性，日本與南韓皆在射程範圍內。

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