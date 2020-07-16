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美批准182億最新對台軍售！　陸國防部「正告民進黨」：死路一條

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愛國者三型飛彈。（圖／記者陳明仁攝）

▲愛國者三型飛彈。（圖／資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院日前批准對台軍售「愛國者三型飛彈」（PAC-3），總金額達6.2億美元（約新台幣182億元）。對此，大陸國防部發言人吳謙15日表示，「我們正告民進黨當局，祖國統一是民族大義所在、兩岸人心所向，挾洋自重永無出路，以武謀獨死路一條。」

他表示，「台灣是中國不可分割的一部分，中方決不允許任何人、任何組織、任何國家採取任何方式把台灣從祖國分離出去，強烈要求美方立即停止售台武器，以免給台海和平穩定和中美兩國兩軍關係造成進一步損害。」

吳謙正告，解放軍將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

▲國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／國新辦）

▲大陸國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／國新辦）

繼美國國務院在今年5月批准1.8億美元（約台幣54億元）的對台軍售後，時隔不到兩個月，又於本月9日批准金額約6.2億美元（約台幣182億元）的對台軍售案，內容主要為軍售「愛國者三型飛彈」（Patriot Advanced Capability-3,PAC-3）飛彈重新認證的設備與技術，目前已經送交美國國會。

14日，大陸宣佈對「愛國者三型飛彈」導彈的製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）發動制裁。

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