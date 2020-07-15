　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

洛克希德馬丁「對台軍售遭中制裁」不在意　轉與美政府合作

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲愛國者三型飛彈。（圖／資料照）

▲愛國者三型飛彈。（圖／資料照）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

因為承包對台愛國者三型飛彈延壽案而遭到中國政府制裁的洛克希德馬丁公司今天表示，對外軍售是政府間交易，洛克希德馬丁公司與美國政府在各項對外軍售案上密切合作。

美國國務院日前宣布，正式批准售台愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，總額為6.2億美元。這是美國總統川普上任後第7次批准對台軍售。中國外交部發言人趙立堅對此表示，將制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。不過，趙立堅並未詳述制裁細節。

洛克希德馬丁公司全球媒體關係主任佩羅托（Trent Perrotto）在回覆中央社媒體詢問時表示，對外軍售（FMS）是政府與政府間交易，洛克希德馬丁公司與美國政府在國際客戶的軍售上密切合作。

至於軍售進度與計畫是否會受到影響，佩羅托並未正面回應，僅表示對外軍售細節應向美國政府查詢。

洛克希德馬丁公司是美國跨國航太、防衛、資安及尖端科技公司，為全球最大武器製造商。公司官網介紹台灣時表示，過去30年來，中華民國空軍一直以洛克希德馬丁公司產品捍衛天空，這些產品從F-104星式戰機，一直延續到F-16A/B戰隼戰鬥機（F-16A/B MLU Block20 Fighting Falcon）。

不光如此，網頁表示，洛克希德馬丁公司也是第一個與經濟部工業局簽訂工業合作協定的國防承包商，為台灣工業提供嶄新、專業技術與能力。

ET快訊
快訊／國1重大車禍！　轎車撞大貨車「28歲駕駛肢體變形不治」
艾成「秘辦結婚證件」要娶王瞳　戴綠帽8年回收舊愛親認一定娶她
快訊／台中計程車墜港4死畫面曝　閃燈緩慢開進海「90度垂直下
張清芳真實原因爆出！　祕開庭「分到16億財產」有錢有股有豪宅
快訊／台中計程車「深夜衝漁港」4死　1人逃生報警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

洛克希德馬丁「對台軍售遭中制裁」不在意　轉與美政府合作

速度超過3馬赫！美軍訂購首批F-15EX戰機　可搭載「高超音速」武器

英國將派遣「伊莉莎白號」航母重返亞洲　遏制中國日益高傲

影／大陸官媒釋出殲-10戰機「狗鬥」影片　全程講英文原因曝光

F-16撞山飛官吳彥霆殉職　公懲會判決結果出爐

美國發南海聲明！陸外交部千字反擊：中方從不謀求建立「海洋帝國」

5張美圖帥爆了！　裝甲584旅拂曉機動前進戰術位置

左營軍港連兩日「戰備集運」　官兵熱血迎接聯合登陸作戰操演

聯合登陸作戰操演戰備集運╱系列二

聯合登陸作戰操演戰備集運╱系列一

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

譚德塞吐真話「人類生活回不去」怒批領導者混合信息破壞信任！

黃子佼一聽到搭檔是柯佳嬿傻眼　宣布退出「三金」主持：不可能看到我

洛克希德馬丁「對台軍售遭中制裁」不在意　轉與美政府合作

速度超過3馬赫！美軍訂購首批F-15EX戰機　可搭載「高超音速」武器

英國將派遣「伊莉莎白號」航母重返亞洲　遏制中國日益高傲

影／大陸官媒釋出殲-10戰機「狗鬥」影片　全程講英文原因曝光

F-16撞山飛官吳彥霆殉職　公懲會判決結果出爐

美國發南海聲明！陸外交部千字反擊：中方從不謀求建立「海洋帝國」

5張美圖帥爆了！　裝甲584旅拂曉機動前進戰術位置

左營軍港連兩日「戰備集運」　官兵熱血迎接聯合登陸作戰操演

聯合登陸作戰操演戰備集運╱系列二

聯合登陸作戰操演戰備集運╱系列一

失意父失蹤21hr…傳訊給兒子「好好照顧自己」　警定位找到他已服安眠藥

和風口罩、夏日印花晴雨傘！全都想收藏　小7ＸSOU・SOU第二波限量開賣

蔡阿嘎捍衛台灣「損失數百萬業配」：不舔就是不舔！　曝遭廠商抽單、藝人不敢合作內幕

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車「28歲駕駛肢體變形不治」　酒精濃度超標

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

CBA／劉錚12分5助攻廣廈三連勝　陳盈駿替補不敵廣東

內湖大直「大地主」漏接1通電話喊：老公　百億家產被搬光！戶頭剩8萬元

美3屍命案死囚走前堅稱「不是我幹的」　川普回應聯邦政府17年來首起處決

短腿喵貼牆「佛系狩獵」抓蟑螂　伸長肥手卻揮空...網笑：好溫柔

軍武熱門新聞

美軍訂購首批F-15EX戰機　可搭載超音速武器

撞山飛官吳彥霆殉職　公懲會判決出爐

對台軍售遭制裁　洛克希德馬丁：與美政府合作

英國航母重返亞洲遏制中國

陸官媒釋出戰機狗鬥片　講英文原因曝光

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！

國防部爆重大貪瀆弊案　軍備局少將涉收天價賄款

解放軍很難拿下澎湖？　陸官媒：笑話！

美嗆北京對南海主張非法！陸外交部千字反擊

5張美圖　裝甲584旅拂曉出擊

爽開BBQ派對！沖繩美軍基地爆大規模群聚感染

第二作戰區聯合反特攻作戰　機步營清晨機動協助基地守衛

海軍LCM艇實施淺水雷及蚵架布放

海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦只靠潑水救火

更多熱門

相關新聞

反對台灣買「愛國者」　國台辦：以武謀獨不會得逞

反對台灣買「愛國者」　國台辦：以武謀獨不會得逞

美國國務院日前批准對台軍售「愛國者三型飛彈」（PAC-3），總金額達6.2億美元（約新台幣182億元）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，反對美國向台灣出售武器，民進黨當局「以武謀獨」不會得逞。」

反對美售台「愛國者」　陸宣布制裁洛克希德馬丁

反對美售台「愛國者」　陸宣布制裁洛克希德馬丁

美對台軍售常態化？　《環時》抨擊

美對台軍售常態化？　《環時》抨擊

外交部：美軍售案是以行動履行對台安全承諾

外交部：美軍售案是以行動履行對台安全承諾

總統府謝美方通過182億飛彈延壽案

總統府謝美方通過182億飛彈延壽案

關鍵字：

軍售

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

羽球國手撿屍人妻性侵　下場出爐

雷雨彈灌4天！熱低登陸降雨熱區出爐

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面