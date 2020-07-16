美國「撐港挺台」力道強　波頓鼓勵港人：現在是香港「光輝時刻」！

▲ 波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》6月出版，大爆白宮秘辛。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）14日簽署《香港自治法案》，因應中國對香港的壓迫，實際效果卻受到質疑。前白宮國安顧問波頓（John Bolton）則鼓勵香港市民「不要放棄」，且他認為，美國對台灣保持獨立地位及深化台美關係的支持力道「依然非常強烈」。

波頓15日接受香港外國記者會（Foreign Correspondents' Club of Hong Kong，FCC）視訊訪問，通話中表示，美國和西方國家「仍對香港自由給予廣泛且深厚的支持」；更援引英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的話提到，他認為現在可能是香港「最光輝的時刻」（finest hour）。

川普14日在白宮玫瑰園（Rose Garden）召開記者會宣布，已經簽署《香港自治法案》，將對「協助限制香港自治」的中國實體及個人祭出制裁；另簽署一項行政命令，終止香港優惠，待遇降至與中國無異。

中國官媒《環球時報》對此指出，川普發表長篇大論，制裁中國的內容卻只說了短短幾句，便將話題轉回總統大選。文中引述中國外交部發言人趙立堅先前說法指出，「無論亂港分裂勢力如何叫囂、無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗。有關議案也是廢紙一張。」

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