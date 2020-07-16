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雙北5G實測！　三大電信「三鐵共構商場」都沒訊號

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

本刊記者於台北車站東一門附近實測，此處有兩家業者包括台灣大哥大、中華電信都測得到5G訊號。（圖／馬景平攝）

▲本刊記者於台北車站東一門附近實測，此處有兩家業者包括台灣大哥大、中華電信都測得到5G訊號。（圖／馬景平攝）

圖、文／CTWANT

台灣5G服務於7月初開台，電信三雄祭出促銷價，希望贏在起跑點、搶到最多用戶。為了讓讀者明白5G速度究竟多快？4G用戶使用手機的連網速度和訊號會不會受到影響？CTWANT記者分別在雙北、高雄和台中等人潮密集的地方，進行5G網速實測，讓3家電信的飆速威力高下立判！

中華電信、台灣大哥大、與遠傳電信三家業者宣布5G開台後，都推出免費的「七日體驗sim卡」，提供有需求的消費者申請。門市人員表示，每人可在三年內申辦一次體驗卡，使用限期七日（168小時）的「5G上網吃到飽」服務，但七日一過就會自動失效。

民眾可以前往3家電信門市申辦「7日體驗sim卡」，這張卡可於7日內無限飆網。（圖／戴嘉芬攝）

▲民眾可以前往3家電信門市申辦「7日體驗sim卡」，這張卡可於7日內無限飆網。（圖／戴嘉芬攝）

CTWANT記者使用三支不同顏色的同款5G手機：「三星Galaxy S20」，分別插入電信三雄的「七日體驗sim卡」，完成軟體更新後，以「Speedtest」軟體來測速。

將5G sim卡分別插入3支不同顏色的同款5G手機「三星Galaxy S20」進行實測。（圖／馬景平攝）

▲將5G sim卡分別插入3支不同顏色的同款5G手機「三星Galaxy S20」進行實測。（圖／馬景平攝）

一開始以台北市為測試範圍，在重慶北路、酒泉街口測速時，僅台灣大哥大顯示5G速度，中華電信及遠傳電信雖無5G訊號，但此處4G速度並不算慢，分別測到80.6Mbps（中華）、107Mbps（遠傳）。接著來到高速公路圓山交流道附近，也是只有台灣大哥大能測到5G訊號。

到了北市成功橋附近，此為連接南港和內湖的交通要道；台灣大哥大和中華電信都測得到5G，下載速度分別為40.7Mbps、258Mbps。而遠傳在相同地點則測到4G，下載速度為69.4Mbps。

記者又前往南港車站，這裡不但是三鐵共構的大站，還有一座CITYLINK購物中心，假日人潮總是熙來攘往；不過很可惜，記者在購物中心一樓大門口測速，可惜三大電信在此處都只測到4G，速度分別為27.2Mbps（台灣大）、223Mbps（中華）、150Mbps（遠傳）。

西門町是年輕人最愛駐足的場所，記者在成都路、漢中街口實測，三家業者在此等於是進行一場「飆速」大賽，5G分別測到302Mbps（台灣大）、610Mbps（中華）、401Mbps（遠傳），下載速度皆達300Mbps以上。

接著來到台北車站東一門附近測試，台灣大哥大和中華電信的5G下載速度分別為167Mbps和321Mbps；遠傳電信僅有4G，速度為107Mbps。

進入新北市後，中華電信和遠傳電信分別在捷運淡水站測出超高速的5G下載速度806Mbps、 443Mbps，台灣大哥大則無5G訊號，4G下載速度為83.9Mbps。在輕軌淡江大學站附近，中華電信5G下載速率為676Mbps，三雄最快，其他兩家則測不到5G訊號。

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