小孩撞毀200萬迪士尼城堡！　玻璃博物館致歉：暫以不完美面貌示人

▲（圖／翻攝上海玻璃博物館微博）

圖、文／CTWANT

上海玻璃博物館10日在官方微博發文指出， 5月30日下午，有兩名孩童翻越展區圍欄，在追逐嬉鬧的過程中，不慎撞到玻璃城堡展櫃，導致價值7萬美元（約台幣200萬）的城堡塔尖倒塌、破碎，已聯絡藝術家尋求協助，但因疫情關係藝術家無法從美國啟程前往上海，因此目前只能讓城堡以「不完美」的面貌示人，館方也為此致歉。

館方指出，這座玻璃城堡是藝術家兄弟Arribas Brothers花費500小時，以特殊的燈工工藝「線圈」技術打造而成，重達60公斤，包含近3萬個部件，且用24K黃金裝飾而成。2016年，為慶祝上海玻璃博物館五周年，Arribas Brothers捐贈的，成了博物館中的永久收藏。

▲（圖／翻攝微博）

但這座價值7萬美元的玻璃城堡，於5月30日下午被2名嬉戲的孩童撞到展示櫃，城堡隨即發生塔尖倒塌、破碎的情况，而其餘部件也出現了不同程度的錯位、破損。事後2名孩童意識到行為不妥，並在家長的鼓勵和帶領下主動找到館方工作人員報告，態度友善而誠懇，並願意協助後續事宜。

▲（圖／翻攝微博）

目前館方已連繫藝術家告訴情況並尋求協助修復，但因疫情關係，人在美國工作的2位藝術家無法啟程飛往上海，因此館方只能暫時讓城堡以「不完美」的面貌示人，並為此道歉。

最後館方也呼籲，請民眾務必遵守博物館參觀禮儀，不翻越圍欄，不觸摸展品，不追逐打鬧，不高聲喧嘩，以維護展品的安全和文明的參觀環境。

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