「30公分」握不住！　溪口紫蘆筍甜如水梨　護陽效果佳外國人最愛

▲溪口鄉田心依依農場栽種的紫蘆筍長約30公分，除了清炒還可以生吃甜度，含水量可比水梨。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉75年次青農張景涵與父親，在前鄉長劉邦詩協助下引進紫蘆筍進行試種。初步在溫室試種三甲地，卻種出長約30公分，直徑大於50元硬幣的新鮮紫蘆筍。有別於一般綠蘆筍的生澀味道，紫蘆筍多了人蔘香氣，一樣可以用來清炒煮湯，高含水量及低纖維質，生吃口感有如人蔘味道，甜度更勝水梨，加以皂苷成分對男性護陽很有幫助，也讓不敢吃蘆筍的民眾多了一新選擇。

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▲嘉縣青農張景涵(圖左)表示，紫蘆筍對西方男性生理保養具額外效果。（圖／記者翁伊森攝）

張景涵說，紫蘆筍一年可收成八個多月，嫩筍長大植株約兩個月可以連續採收四個月，等葉子老化後再除去舊枝，等重新長出新枝芽，重新植株後葉子開展完後就可再採收四個月，算起來半年為一循環。因此每年12月底摘除，隔年2月再次採收收到6月，7月開始樹木更新。

張景涵表示，蘆筍一般都要行7、8小時的光合作用，直到下午蘆筍尖端冒出土泛紫才採收。相對的，蘆筍曬越久紫色效應就更明顯。另外，溫度低埋在土裡芽點較肥大，等到適合條件10幾度才長出，日均溫高溫期20度轉30度，一發枝芽就產出，因此，天氣熱產量高，但筍較小。但若是季節冬轉春就會很大根，而法國、德國受限下雪，所以一年採收兩次，就因為雪後地上物植株會隨之乾枯，養分整個匯流到蘆筍根部，芽點就在地底下長成三四個月，相對破土後也比較肥大，相當於50元硬幣直徑大，採收價一公斤兩千元起跳，送到餐廳作菜餚就要三千元。

張景涵相當自豪自己的紫蘆筍甜且多汁，且較無一般蘆筍的多絲、乾柴。他強調，紫蘆筍是西方國家餐會上相當高檔的食材，多於四五月食用，內含的人蔘皂苷對男性生理保養具有額外效果。

▲直徑超過5公分的紫蘆筍，一般男生的手是握不住的。（圖／張景涵提供）

▲剛破土而出的新鮮紫蘆筍。（圖／張景涵提供）

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