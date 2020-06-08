南大附小、三股學童從田裡到超市　一窺綠蘆筍產銷新活力

▲南大附小與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝、銷售情形。（圖／記者林悅攝，下同）



記者林悅／台南報導

南大附小配合台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理蘆筍探究課程，與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝，並前往農會超市了解小農專區的蘆筍銷售情形。

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10年來堅持無毒栽培及友善環境的麻豆青農曾冠維表示，利用蘇力菌、矽藻土和窄域油和印楝素等防治資材，來取代化學肥料避免斜紋夜盜蟲肆虐，才能生產出頭好壯壯的無毒蘆筍。

三股國小學生郭貝愉說，蹲在地上找尋冒出土的蘆筍並親手採摘好像在尋寶，真希望也可以像蘆筍一樣一天長高10公分。南大附小學生李郁恩說，蘆筍田裡一眼看見的針狀「擬葉」其實是細枝條，具有行光合作用的功能，嫩莖上鱗片狀三角形才是蘆筍真正的葉子。

南大附小指導老師陳怡均提到，將軍是台南最大的蘆筍產區，蘆筍採收後會送到農會進行分級與包裝。將軍農會吳盈昌表示，耗資280萬引進日本製分級機，以每秒三根的速度將蘆筍裁切、秤重分級。南大附小學生歐陽子碩說，把蘆筍放上輸送帶要眼明手快，否則會手忙腳亂，看起來簡單的工作實際上需要耐心與專注力。

麻豆農會供銷部主任吳春泠表示，歡迎兩校師生到超市了解農會蘆筍銷售情形，超市今年初甫轉型重新開幕，主打小農專區，由在地小農提供安心的食材，受消費者青睞，超市中也有各區農漁會的產品，可供顧客一次購足。

三股國小老師鹿曉雯提到，有「蔬菜之王」美名的蘆筍，正是夏季消暑的食材，台南一年之中有9個月能吃到在地生產的綠蘆筍！三股國小校長許志彰表示，在蘆筍園要彎下腰細心尋找蘆筍的蹤影，謙虛時才能看見別人的好，學習始終要保持謙虛的態度。

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