　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南大附小、三股學童從田裡到超市　一窺綠蘆筍產銷新活力

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲南大附小與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝、銷售情形。（圖／記者林悅攝，下同）

▲南大附小與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝、銷售情形。（圖／記者林悅攝，下同）


記者林悅／台南報導

南大附小配合台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理蘆筍探究課程，與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝，並前往農會超市了解小農專區的蘆筍銷售情形。

▲南大附小與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝、銷售情形。（圖／記者林悅攝，下同）

請繼續往下閱讀...

10年來堅持無毒栽培及友善環境的麻豆青農曾冠維表示，利用蘇力菌、矽藻土和窄域油和印楝素等防治資材，來取代化學肥料避免斜紋夜盜蟲肆虐，才能生產出頭好壯壯的無毒蘆筍。

三股國小學生郭貝愉說，蹲在地上找尋冒出土的蘆筍並親手採摘好像在尋寶，真希望也可以像蘆筍一樣一天長高10公分。南大附小學生李郁恩說，蘆筍田裡一眼看見的針狀「擬葉」其實是細枝條，具有行光合作用的功能，嫩莖上鱗片狀三角形才是蘆筍真正的葉子。

▲南大附小與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝、銷售情形。（圖／記者林悅攝，下同）

南大附小指導老師陳怡均提到，將軍是台南最大的蘆筍產區，蘆筍採收後會送到農會進行分級與包裝。將軍農會吳盈昌表示，耗資280萬引進日本製分級機，以每秒三根的速度將蘆筍裁切、秤重分級。南大附小學生歐陽子碩說，把蘆筍放上輸送帶要眼明手快，否則會手忙腳亂，看起來簡單的工作實際上需要耐心與專注力。

▲南大附小與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝、銷售情形。（圖／記者林悅攝，下同）

麻豆農會供銷部主任吳春泠表示，歡迎兩校師生到超市了解農會蘆筍銷售情形，超市今年初甫轉型重新開幕，主打小農專區，由在地小農提供安心的食材，受消費者青睞，超市中也有各區農漁會的產品，可供顧客一次購足。

▲南大附小與三股國小進行校際共學，兩校師生35人走訪台南將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝、銷售情形。（圖／記者林悅攝，下同）

三股國小老師鹿曉雯提到，有「蔬菜之王」美名的蘆筍，正是夏季消暑的食材，台南一年之中有9個月能吃到在地生產的綠蘆筍！三股國小校長許志彰表示，在蘆筍園要彎下腰細心尋找蘆筍的蹤影，謙虛時才能看見別人的好，學習始終要保持謙虛的態度。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈

ET快訊
快訊／「白眼女神」黃捷雙眼紅腫痛哭抵達許崑源靈堂　遭民眾嗆聲
快訊／大甲鎮瀾宮宣布「9天8夜遶境」：11日起駕20日回鑾
LIVE／許崑源靈堂上午10點開放弔唁　韓國瑜一早前往致意
韓國瑜10時將抵許崑源靈堂！　民進黨團議員晚50分鐘弔唁
韓國瑜罷免後　他爆下個跌落神壇「三人選」...陳時中也在名單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

安心國旅補助7/1上路！自由行補1000元「假日也能用」　離島再加碼1000元

「別再奢求出國」醫：現在可全台旅遊已要感恩　示警台灣鬆綁邊境後果

快訊／疫情解封！大甲鎮瀾宮宣布展開「9天8夜遶境」：11日起駕20日回鑾

全台今午後小心瞬間大雨！　9日起恢復「典型夏季天氣」

超商取貨資料全對！她打開一看傻眼　當場拆封檢查也不能退

等了23年！台灣能不能從口蹄疫區除名…答案最快今天揭曉

台鐵電車故障！鳳山至九曲堂南下、北上列車延誤

南大附小、三股學童從田裡到超市　一窺綠蘆筍產銷新活力

心疼媽「關節變形」還兼多份工…兒出車禍致電怯問：有空嗎？

「民宅魔力看板」：34妻發生案件要注意　騎士經過每天跟著唸！屋主解答了

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

安心國旅補助7/1上路！自由行補1000元「假日也能用」　離島再加碼1000元

「別再奢求出國」醫：現在可全台旅遊已要感恩　示警台灣鬆綁邊境後果

快訊／疫情解封！大甲鎮瀾宮宣布展開「9天8夜遶境」：11日起駕20日回鑾

全台今午後小心瞬間大雨！　9日起恢復「典型夏季天氣」

超商取貨資料全對！她打開一看傻眼　當場拆封檢查也不能退

等了23年！台灣能不能從口蹄疫區除名…答案最快今天揭曉

台鐵電車故障！鳳山至九曲堂南下、北上列車延誤

南大附小、三股學童從田裡到超市　一窺綠蘆筍產銷新活力

心疼媽「關節變形」還兼多份工…兒出車禍致電怯問：有空嗎？

「民宅魔力看板」：34妻發生案件要注意　騎士經過每天跟著唸！屋主解答了

保瑞代工低血鉀藥品獲美上市許可　搶攻全球126億美元商機

嚴立婷「恭喜張智峰換新老婆」！38歲近況曝光　網一面倒誇：超美

暴富到巨虧！陸口罩狂潮急降溫...他捧千萬入場「半個月虧光光」

快訊／白眼女神痛哭！弔唁許崑源15分鐘　黃捷含淚快步走出靈堂

人體中的另一個盲腸？　惱人的「膝內皺襞」

安心國旅補助7/1上路！自由行補1000元「假日也能用」　離島再加碼1000元

尋找有養狗的單身女！台北哥嗨曝「一舉四得妙招」：房租都不貴了

東典光電明起競價拍賣　底價每股57.63元

「別再奢求出國」醫：現在可全台旅遊已要感恩　示警台灣鬆綁邊境後果

9品牌都適用　加入欣葉官方Line帳號就送百元電子折扣券

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

台鐵又出事！員林站旅客掉落遭輾斃

他一開炒青菜陰影重　網轟店家沒道德

5項預言全命中　他：別再看詹惟中、吳子嘉！

台科大學生：單身24年交不到女友怎辦？　唐鳳妙回笑翻

男下跪籌開刀費　他證實：是真的

高雄市長獎印誰　學生：希望改掉

被果蠅逼瘋！全聯買神物「祖宗十八代團聚」

全台防雷擊強風瞬間大雨　鄭明典：午後對流會明顯發展

大甲媽祖遶境解封！鎮瀾宮11時宣布

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

總統要求「休假陪家人」指揮中心回應了

更多熱門

相關新聞

南大附小採筍編竹識竹炭

南大附小採筍編竹識竹炭

南大附小配合台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理竹子探究課程，與台南市七股區大文國小進行校際共學，兩校學童25人體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用，學童品嘗涼筍及竹炭冰淇淋後，直呼這真是台南的好滋味。

南大附小童竿採青梅

南大附小童竿採青梅

南大附小,小學生,台灣味

南大附小,小學生,台灣味

南大附小小學不辭辛勞救草菇

南大附小小學不辭辛勞救草菇

南大附小課程變有趣了

南大附小課程變有趣了

關鍵字：

南大附小三股學童綠蘆筍

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

《開心鬼》黃百鳴74歲還有6塊腹肌

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面