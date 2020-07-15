陳其邁車掃直播「女聲」網友狂敲碗　原來是正妹前主播！

▲前新聞台正妹主播黃彩玲目前負責陳其邁影音直播工作。（圖／陳其邁影音團隊提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁15日下午啟動首場車隊掃街，他的團隊也啟用堪稱「總統級」的直播規格；在直播上，許多網友敲碗，追問負責主持的「女聲」到底是誰，甚至有人猜是市議員黃捷。但是，其實這位主持人，是陳其邁兩週前，從立委蘇巧慧辦公室借將的前新聞正妹主播黃彩玲。

陳其邁的車隊下午啟動時，吸引大批民眾沿路夾道歡迎，鞭炮、歡呼聲絡繹不絕，有民眾甚至趁車隊等紅燈期間，把握時間要陳其邁簽名。他表示，每天早起勤跑行程，把握每一個與市民接觸的幾會，希望能夠獲得市民的認同與支持，他有信心做第一名的市長。

有趣的是，陳其邁本次也啟用了行政院長蘇貞昌參選新北市長，以及總統蔡英文參選2020總統選戰時的直播規格，堪稱是「總統級」的直播。

在直播的過程中，不少網友好奇主持人的「女聲」是誰，甚至猜是時代力量市議員黃捷；不過，事實上並不是黃捷，而是陳其邁在兩週前，從蘇巧慧辦公室借將來的前新聞主播黃彩玲。

黃彩玲過去曾任三立電視、壹電視記者、主播，後來又轉戰網路媒體，製作並主持網路節目，對於新媒體有相當程度的實戰經驗；在被蘇巧慧挖角之後，除了協助媒體公關事務，也參與蘇巧慧網路節目「巧之味」的製作。

不過，黃彩玲在蘇巧慧辦公室沒有多久，陳其邁陣營就向蘇巧慧借將，黃彩玲就是其中之一。她說，他們一組人到高雄，小組中有長官、一個平面、一個影音，每天負責候選人的影音跟直播工作。

對於陳其邁，黃彩玲表示，以前在採訪的過程中，陳其邁在立法院給人的感覺，問政很犀利，這幾年觀察下來，他內斂很多，後來跟選舉行程，私下會感覺他很溫暖，甚至帶了一點淘氣。

▼前新聞台正妹主播黃彩玲目前負責陳其邁影音直播工作。（圖／陳其邁影音團隊提供）

