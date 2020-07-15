女洗澡一半「門邊探出一顆頭」　陌生男狂盯5分鐘：你被我看光了...身分超嚇人

▲男子闖入女室友正在洗澡的浴室賴著不走。（圖／翻攝自N視頻）

記者劉亭／綜合報導

深圳一名女網友14日爆料，13日晚間在洗澡途中，一名男子竟然闖入賴著不走，離開之後沒多久又折回來要晾衣服，還放話「反正妳已經被我看光了」，讓她相當害怕。而這名男子的身分，竟然是合租房的一名男室友。

女網友指出，租住在深圳南山一社區的自如合租房次臥，13日晚上9時許進入浴室後有反鎖，正在洗澡時突然發現有人在轉門把，因此大喊「洗手間有人」，但一名陌生的男租客卻還是大力打開門，把頭探進來說「怎麼不反鎖」。

當時女網友全裸又沒有遮蓋物，只能先蹲下要求男子離開，但對方卻賴著不走，2分鐘左右才出去，沒想到過了幾分鐘男子再度折返洗手間，堅持要晾衣服，還說「反正你已經被我看光了」，停留至少五分鐘。

事後女網友先向自如管家反映無果後，自行報警，警方到達後，男子仍態度惡劣，拒不配合，到了深夜11點左右，才前往派出所做了筆錄。之後女網友怕遭報復，不敢回家。

自如方面回應，第一時間已參與溝通和處理此事，對該名女生的遭遇深表歉意並致以慰問，會為其提供無責退換租並報銷搬家費用，一定會配合警方，保護租客權益。

除此之外，自如也表示，已將該名男性租客拉入自如黑名單，他將無法租住自如旗下產品。南山公安表示，目前正在調查當中。

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