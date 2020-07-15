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長輩勸別亂挖！她半夜「肚臍摳出陳年精華」後悔炸...釣出悲劇：開刀才好

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挖肚臍,摳肚臍。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

每個人的肚臍都是「小小生態系」，藏了不少細菌，有的甚至會飄出異味，所以適當且正確的清潔相當重要。一名女網友日前挖肚臍，竟摳出長1公分的「陳年精華」，在驚呆之餘她也超後悔，因為一直到隔天仍隱隱作痛。

女網友在爆怨公社發文提到，老一輩的人都說，「肚臍不能亂挖」，雖然3年前她弄過一次，不過這回的經驗讓她印象深刻，「昨天半夜挖完，我的肚臍屎居然快1公分，隔天我的肚臍流點血，還好我有先用人工片貼著，但到現在還是痛痛的。」

請繼續往下閱讀...

事實上，肚臍的髒汙是皮膚老化角質、汗水、皮脂分泌的混合物，容易卡在皺褶裡，一般來說，每日洗澡時沖洗即可，無需特別清潔，但若情況較為嚴重，則可於洗澡前15分鐘，滴入數滴嬰兒油或橄欖油，幫助汙垢軟化，之後再以棉花棒或紗布輕輕擦去。

▲洗澡,浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

家醫科醫師也提醒，髒污難除時，應避免大力地摳或抓，以免刺激腸道蠕動而出現肚子痛的問題，或是因抓破皮而導致肚臍周圍皮膚感染，甚至惡化成蜂窩性組織炎。

而網友們則紛紛回應，「棉花棒加乳液會是妳的好朋友，每天就要清一清」、「大多是洗澡順便清洗」、「老一輩說肚臍不能挖是錯誤的觀念，主要是挖的方式不對，建議先塗嬰兒油或小護士，過幾分鐘再用棉花棒輕輕擦，這樣污垢就會順勢掉下來」。

還有苦主現身說法，表示「真的不能亂挖！我國中時好奇白目，都會拿耳扒子挖肚臍，一個禮拜後發炎流的膿超醜，到學校被同學排擠，之後開刀才好起來，肚臍下留有兩公分開刀口」、「我聽老一輩說挖完肚子痛，林北不信結果挖了之後痛整晚...自己鐵齒」、「小時候挖過，挖完晚上就肚子痛」。

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