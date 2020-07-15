影／郵局三倍券3.5hrs狂賣34萬份　領券記得先避開「2地雷時段」

記者賴文萱／台北報導

振興三倍券今（15）日開始透過全國郵局販售，根據中華郵政統計，截至12點，總共銷售出347,728份。交通部長林佳龍也於郵局開始營業時，前往台中市向上郵局視察，慰勉基層同仁全力服務民眾，也感謝民眾的耐心等待，並敦促郵局務必做好服務。

▲振興三倍券紙本發放首日，郵局上午已狂賣26萬份。（圖／記者周宸亘攝）

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中華郵政指出，今日全區郵局三倍券備量400萬份，預估今日發放60萬份。台北北門郵局一早8點開始發號碼牌，8點30分營業時，發放數約50號，截至9點，號碼牌僅發到85號。早上第一波人潮結束後，現場就已經不用排隊，領兌三倍券時間預估不用1分鐘就能完成。

台北郵局副局長曾麗妙表示，今天是郵局開賣三倍券第一天，目前了解全台2300多萬民眾，有1千多萬民眾還沒有購買三倍券，各地郵局也陸陸續續有人前來排隊。不過郵局領券人潮不如預期多人，曾麗妙認為，民眾都會做一些優惠上的比較，相信大家都會聰明選擇最適合的方式。

▲郵局一早開賣紙本三倍券，民眾搶頭香來領。（圖／記者周宸亘攝）

林佳龍今也指示中華郵政公司董事長、總經理全程親自坐鎮指揮，另指派交通部三位次長赴第一線視察，考量郵局同仁多在第一線服務民眾，為避免增加同仁負擔，今日也私下前往向上郵局視察。

上午林佳龍於郵局開始營時抵達，除瞭解同仁整備狀況外，也在經理戴榮桂的引導下，視察排隊動線、發放號碼牌、民眾等待區域、專辦櫃檯受理狀況與分流措施。

該局除規劃三倍券的專屬排隊動線，以與辦理一般儲匯、郵務業務的民眾分流外，也特別設置三個專辦櫃檯服務購買振興三倍券的民眾，希望可以藉此快速消化人潮。

▲▼三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政提醒，到現場必帶健保卡、1000元現金，若要幫他人代領需多帶身分證，一人最多代領5份。若現場排隊太長，郵局也開放民眾「寄卡」待處理完畢再來領取。

郵局呼籲民眾可先避開開賣前三天來領券，若真的想第一時間領到手，在時間選擇上也可避開繁忙的每周一及每日中午12點至下午2點、下午4點至5點的尖峰時段。

▲郵局領取三倍券流程懶人包。（圖／翻攝自行政院振興三倍券官網）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？

自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？

可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。



發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？

領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？

若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？

不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？

符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？

不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？

任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

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