白沙屯遶境「最強奶爸背影」！拉一扛一緩步進香　網友讚爆：今年勇腳是他

▲地表最強奶爸「拉一扛一」帶著2個孩子參加白沙屯媽祖遶境進香。（圖／翻攝臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」）

記者莊智勝／台中報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖於5日起駕出發，進行為期9天8夜的進香遶境活動，吸引眾多信眾參加。信徒在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中PO出畫面，只見一名爸爸「一打二」帶著2個孩子遶境，年紀稍長、較為懂事的姐姐騎著腳踏車，由爸爸牽著前行；而較為年幼的弟弟則跨坐在爸爸的肩上，充滿父愛的畫面也被網友讚為是「史上最強奶爸！」

據《三立新聞網》報導，目睹這位「最強奶爸」的女網友指出，當時她從苗栗慈雲寺出發，由於勇腳奶爸一人帶著2個年幼的孩子，一打二相當吸睛，不少信眾都對這位爸爸充滿好奇，認為平時在家一人帶2個孩子就已是相當不易，更何況還帶著外出進香，且夏季氣候炎熱，沿途還要照料兩個孩子，令人感到相當佩服。

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照片中，年紀較長的小姐姐騎著腳踏車，身後還背著兔娃娃，懵懵懂懂地跟著遶境隊伍，而爸爸的右手則溫暖地牽著腳踏車，領著孩子一步一步前行；而年紀較小的弟弟則跨坐在爸爸的肩膀上，頭上還戴著帽子替爸爸遮陽，爸爸就這樣「拉一扛一」隨著媽祖進香，堪稱是今年最強勇腳。

知情的網友也透露，因媽媽工作無法排休緣故，所以才先由爸爸帶著2個孩子先參加遶境，隔天太太就會前來會合。溫暖的畫面曝光後，網友也紛紛大讚「當爸真不容易」、「媽祖會看到賜福你們全家」、「果然高手在民間」、「今年的勇腳肯定是他」、「這位爸爸也在我身邊經過，當時我也說他很厲害，超棒！」

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