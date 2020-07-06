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71天4139公里！東莞奶爸趁疫情帶4歲女出遊　一路騎到拉薩

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▲▼東莞奶爸帶四歲女兒騎行到拉薩。（圖／截自神兜兜的超級奶爸抖音號、網易新聞）

▲東莞奶爸帶四歲女兒騎行到拉薩。（圖／截自神兜兜的超級奶爸抖音號、網易新聞）

記者陳政錄／綜合報導

人生總有幾場說走就走的旅行！近日一名東莞「90後（1990年後出生）」奶爸帶女兒出遊的抖音帳號，在大陸網站上爆紅，因為他們花了71天，騎行了4139公里，一路從東莞騎到西藏拉撒，女兒「兜兜」興奮的用手機介紹父女倆的旅行故事，不少大陸網友看到兜兜的笑顏，紛紛表示「融化了。」

據《環球網》等陸媒報導，這名奶爸鈄皓倍的女兒兜兜，因為疫情影響，幼稚園一直沒有復課，考量4月份就是愛女的生日，酷愛體育運動，有多次長途騎行經驗的鈄皓倍就執行了這份大膽的計劃—「帶女兒騎行到拉薩。」

▲▼東莞奶爸帶四歲女兒騎行到拉薩。（圖／截自WOW視頻）

▲女兒兜兜的笑容讓很多大陸網友融化。（圖／截自WOW視頻）

「趁著年輕，去做一些讓以後的自己和小孩回憶起來都熱淚盈眶的事情」鈄皓倍表示，自己曾在2013年騎自行車到拉薩，有了經驗後，才敢帶著女兒去旅行，出發前也得到女兒同意。

就這樣，兩人手繪了路線圖，鈄皓倍為兜兜訂製了拖車，兩人於4月2日出發，一路從東莞騎行到西藏拉薩，全程超過4000公里，並於近日踏上歸途。

鈄皓倍表示，女兒兜兜生日的時候，許下的願望就是想「爸爸每天陪著自己」，所以此行應該是他送給女兒的最好禮物，也想透過身體力行告訴女兒，只要堅持，「山可移海可填。」

現年26歲的鈄皓倍帶著女兒獨自生活，他說，原本跟女兒一起騎行，是他30歲的目標，沒想到如今因為疫情，生意不那麼忙，幼稚園還沒復學，想到明天和意外不知道哪個先來，便決定當下就出發了；有網友坦言，「爸爸帶的娃就是膽大」，也有人說，這是最好的童年。

►他奶奶的美麗小秘訣喔

▼父騎行超過4000公里。（圖／取自環球網）

▲▼東莞奶爸帶四歲女兒騎行到拉薩。（圖／取自環球網）

▲▼東莞奶爸帶四歲女兒騎行到拉薩。（圖／取自環球網）

▼父女手繪地圖。（圖／截自神兜兜的超級奶爸抖音號、網易新聞）

▲▼東莞奶爸帶四歲女兒騎行到拉薩。（圖／截自神兜兜的超級奶爸抖音號、網易新聞）

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