回收折價換好物又來啦！　台南市環保局歡迎民眾踴躍兌換

▲台南市環保局結合量販店及3C賣場辦理「5回收折價換好物」活動，民眾可持指定回收物至活動合作賣場即可兌換賣場購物現金折價劵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局自即日起至8月31日止，結合量販店及3C賣場辦理「5回收折價換好物」活動，民眾可持指定回收物至這次活動合作賣場即可兌換賣場購物現金折價劵，民眾可現場兌換折抵現金，或於9月30日前完成兌換，數量有限兌完為止。

市長黃偉哲說，環保局去年辦理「5回收折價換好物」活動，民眾反應熱烈，今年再次舉辦，本次活動為了強化全民回收便利性，合作賣場包含台南市轄內大同3C、順發電腦、特力屋及愛買臺南店共28處門市兌換地點，讓資源回收理念能更落實於生活中。

環保局長謝世傑說，為加深民眾印象，2020年度活動延用｢5回收折價換好物、我回收折價換好物｣作為標題，今年度指定回收物共有8項：廢電風扇（每台兌換20元折價券）、廢鍵盤（5台可兌換10元折價券）、廢筆記型電腦及7吋以上平板電腦（每台兌換100元折價券）、廢乾電池（每公斤兌換15元折價券），另外新增回收廢電視機或廢顯示器（每台兌換60元折價券）及廢主機（需含主機板及電源供應器，每台兌換100元折價券），除5回收折價換好物活動外，民眾亦可攜帶廢乾電池或廢電扇到台南市各區清潔隊兌換宣導品，活動訊息請洽台南市環保局｢資源回收全民動起來｣網站（https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/default.asp），或撥打（06）2686751分機319吳先生洽詢。

台南市環保局表示，希望以更多元化方式，吸引民眾參加活動，藉以提升特殊回收物回收意願，並宣導民眾正確回收觀念，歡迎市民踴躍參與，落實環保回收行動、友善環境。

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