大新營區空氣異味嚴重　環保局查獲兩處農田大面積施肥

▲民眾陳情，台南大新營地區空氣異味嚴重，環保局稽查人員查獲兩處農田大面積施肥未翻耕覆土，散發惡臭異味於空氣中，當場依法告發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局7月8日晚上接獲民眾陳情，大新營地區空氣異味嚴重，靠近新東國中、東山路異味最濃，經出動4組稽查人員巡查，9日凌晨於柳營區五軍營段及新營區秀才里兩處農田大面積施肥未翻耕覆土，散發惡臭異味於空氣中，當場依違反空氣污染防制法告發，最高可罰10萬罰鍰，經限期完成翻土明顯降低異味。

市長黃偉哲說，為提升市民居住生活品質，維護永續環保的居住環境，針對大新營區異味陳情公害問題，已責成稽查同仁加強重點區域巡查，如有不法情事，將依環保相關法規嚴懲，呼籲切勿挑戰公權力。

環保局長謝世傑表示，平均1年畜牧業異味及不當施用未腐熟的禽畜糞當作肥料之公害陳情達800件，環保局持續派員主動稽查，若查獲使用未完全腐熟的生禽畜糞者，將可依法直接裁罰，大家須留意自己的農作施肥時是否使用正確的肥料而不是錯誤的生禽畜糞，以免影響空氣品質，危害他人的生活品質。

環保局表示，農田施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，如未妥善操作，往往衍生惡臭異味的問題，呼籲農民應購買適度腐熟的禽畜糞，並於施用時即時覆土，避免影響民眾生活。

目前已針對大新營地區加強畜牧業稽查，今年截至6月已告發28件違反環保相關法規，針對異味陳情熱區，環保局後續亦將持續以主動不定時稽查方式，如有發現汙染行為將依法嚴懲。市民朋友如有發現相關環境公害，可撥打公害陳情專線:0800066666，讓環保局稽查人員第一時間為您服務。

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