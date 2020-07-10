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108年環境保護績效考核　台東縣榮獲環境教育等4大獎

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▲ 108年環境保護績效考核　台東縣榮獲環境教育等4大獎。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 108年環境保護績效考核　台東縣榮獲環境教育等4大獎。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

行政院環境保護署10日於嘉義舉辦「108年度環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，台東縣榮獲4大獎。環保署長張子敬親臨頒獎表揚表示肯定與讚揚，台東縣長饒慶鈴表示，台東縣在各項環境維護及資源回收改善工作上，結合地方與民眾同心協力積極宣導、推廣及配合環保署相關政策推動，能榮獲佳績感謝大家攜手合作。

台東縣政府指出，108年度環境保護績效考核，台東縣獲獎項目有「108年度環境教育績效考核特優」、「空氣品質維護改善工作績效第3組卓越」、「土壤及地下水污染整治績效第3組優等」及「推動民間企業與團體實施綠色採購計畫特優」。

台東縣環保局表示，台東縣空氣品質堪稱全國最優，目前境內空氣污染的問題主要為卑南溪河川揚塵，10年來以水覆蓋工法成功控制揚塵，使揚塵事件日(懸浮微粒濃度小於150微克/米立方公尺)每年降至2日成效顯著，感謝環保署給予台東縣空氣品質維護改善工作績效第3組卓越獎勵 ; 另土壤及地下水污染整治績效方面，執行對污染場址積極輔導高污染潛勢工廠、土壤及地下水品質調查、加油站查核、管制污染場址及土壤，並定期舉辦法規說明會、校園宣導活動等，提升行政管制效率與查核成效，近年來氣候變遷全球暖化，環境保護刻不容緩。

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