傲嬌貴賓怒咬美容師　下場慘被擼成「草泥馬」一臉正經卡位：笑P啦！

▲貴賓狗切達因為咬了美容師，下場變草泥馬回家。（圖／翻攝自臉書Lisa Torres）

記者陳亭伃／綜合報導

有養毛小孩的飼主，至少每個月都會安排1～2次美容給家裡的寶貝，不少貓狗到寵物店，卻不見得是像在家一樣好脾氣。美國紐澤西州貴賓狗切達（Cheddar）日前被主人送到寵物美容院剪毛洗澡，卻因為咬了美容師，最後被「通知接回」，而且還頂著一頭相當幽默的髮型。

根據英國《每日星報》報導，切達的主人托雷斯（Lisa Torres）日前將牠送到寵物美容院，準備替可愛的毛孩子剃毛、洗澡，卻沒想到在過了大約一小時，就接到了寵物的電話，希望托雷斯可以將切達接回去，托雷斯帶著好奇心返回美容店，卻被眼前一幕笑到喘不過氣。

托雷斯表示，「當寵物店打給我時，我以為我要去接的是一頭小獅子，但到了那邊，我看到了最有趣的事情，因為那隻『切達』看起來一點都不像我的狗，甚至以為是別人家的孩子」。美容師像托雷斯解釋，在美容的過程中，剩下了頭頂的毛髮，但是切達卻狠狠地咬了美容師，幾番折騰下，決定放棄。

然而，美容師仍客氣的詢問托雷斯「切達這樣的髮型可以嗎？還是要繼續整理？」托雷斯眼看自己無奈的毛孩子，也就表示「可以直接帶狗回家，沒有關係」。返家的路途上，切達感覺相當喜愛新的造型，卻絲毫不知道，外表看起來就像是小型少草泥馬。

托雷斯笑稱，「切達相當驕傲自己的新造型，甚至看著我的眼神像是『這就是我要的髮型』」。照片放上網之後，得到許多網友的回應，「千萬不要惹毛美容師啊！」、「切達太可愛了」。