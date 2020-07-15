　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三倍券首日郵局全區備量400萬份　人潮沒擠爆...阿北搶領：不知要買什麼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興三倍券紙本發放首日，民眾排隊人潮不如預期。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政自今（15）日起正式開賣紙本振興三倍券，台北北門郵局上午8點起開始發放號碼牌，不過排隊人潮不如先前預期會擠爆，現場僅10多位民眾。一名阿伯清晨4點就跑來排隊搶頭香，領券過程也不用1分鐘就順利結束，被問及領到的心情及領到後要買什麼，阿伯說「有總比沒有好，不過要買什麼還不知道，到時候看心情，會再想想看」。

中華郵政指出，今日全區郵局三倍券備量400萬份，預估今日發放60萬份。北門郵局一早8點開始發號碼牌，8點30分營業時，發放數約50號，截至9點，號碼牌僅發到85號。早上第一波人潮結束後，現場就已經不用排隊，領兌三倍券時間預估不用1分鐘就能完成。

請繼續往下閱讀...

▲三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

▲郵局一早開賣紙本三倍券，民眾搶頭香來領。（圖／記者周宸亘攝）

搶頭香的吳姓阿伯說，之前領口罩領了好多次都領不到，這次特別一定要跑第一來領，所以4點多就來，結果就真的第一名。被問及領到後的心情及有規劃好要買什麼？他說，「有總比沒有好，不過還沒想好要買什麼」。

▲三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

另一名前來排隊的林小姐說，是因為下周就要出發在國內旅遊，所以第一天就先領起來，今天也一起幫家人都領一領，這樣馬上就可以花掉。同樣也順利領完的趙小姐表示，因為今天休假沒事就先來買，排隊沒有預期要等很久，一下子就到了，因為她坐輪椅，郵局人員看到就有幫她優先處理，已經想好三倍券一部分要去買日常消耗品，另外的部分要去買健康產品。

一名路過郵局的陳先生表示，本來以為會很多人排隊，結果發現都沒有人在排隊，順勢就來領取，花了6分鐘左右就幫自己跟3名親友代領好。

▲三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

▲郵局開賣紙本三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

台北郵局副局長曾麗妙表示，今天是郵局開賣三倍券第一天，目前了解全台2300多萬民眾，有1千多萬民眾還沒有購買三倍券，各地郵局也陸陸續續有人前來排隊。今早台北北門郵局領券人潮不如預期多人，曾麗妙認為，民眾都會做一些優惠上的比較，相信大家都會聰明選擇最適合的方式。

▲三倍券紙本郵局開賣。（圖／記者周宸亘攝）

▲郵局提醒，到現場必帶健保卡、1000元現金。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政提醒，到現場必帶健保卡、1000元現金，若要幫他人代領需多帶身分證，一人最多代領5份。若現場排隊太長，郵局也開放民眾「寄卡」待處理完畢再來領取。

郵局呼籲民眾可先避開開賣前三天來領券，若真的想第一時間領到手，在時間選擇上也可避開繁忙的每周一及每日中午12點至下午2點、下午4點至5點的尖峰時段。

▲▼郵局三倍券懶人包。（圖／翻攝自行政院振興三倍券官網）

▲郵局領取三倍券流程懶人包。（圖／翻攝自行政院振興三倍券官網）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？
自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？
可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。

發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？
領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？
若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲郵局,郵件（圖／記者張一中攝）

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？
不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？
符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？
不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？
任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

中華郵政建議民眾不要急著領券，至少先避開開賣前三天，另外，每周一是郵局業務最繁忙的日子，還有每日中午12點至下午2點、下午4點至5點更是民眾辦公人潮的尖峰時段，民眾挑選時間時可以先避開這3大地雷時段。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！三峽少年「闖紅燈猛撞警車」噴飛傷重亡釀1死3
快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人曝：在我們對面，差點沒命
越南女移工變毒梟！超正3姊妹照片曝　警局沒穿內褲直露底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

超順！實測「買3份三倍券」只花6分鐘　領完號碼「都免等」就叫號

熱帶低壓緊貼台東北上！強度減弱成低氣壓　掃雨中南部「午後雨彈熱區曝」

三倍券首日郵局全區備量400萬份　人潮沒擠爆...阿北搶領：不知要買什麼

不用等！三倍券購買超快速　老伯「花1分鐘」就買好兩份

三倍券開賣！排隊人潮「平均年齡50歲↑」　婦人痛批：勞民傷財

快訊／郵局開賣三倍券8點發號碼牌　阿北4點排隊搶頭香：怕像口罩搶不到

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

黃子佼一聽到搭檔是柯佳嬿傻眼　宣布退出「三金」主持：不可能看到我

「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

超順！實測「買3份三倍券」只花6分鐘　領完號碼「都免等」就叫號

熱帶低壓緊貼台東北上！強度減弱成低氣壓　掃雨中南部「午後雨彈熱區曝」

三倍券首日郵局全區備量400萬份　人潮沒擠爆...阿北搶領：不知要買什麼

不用等！三倍券購買超快速　老伯「花1分鐘」就買好兩份

三倍券開賣！排隊人潮「平均年齡50歲↑」　婦人痛批：勞民傷財

快訊／郵局開賣三倍券8點發號碼牌　阿北4點排隊搶頭香：怕像口罩搶不到

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

懐特新藥再傳捷報　懷特痛寶取得藥證上市

娘家買房！婆婆爽霸占「再加1大1小免費住」劇情神扯　親家鬧翻：跟他離婚

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

普伊格與勇士簽約續留大聯盟　暫看不到招牌舔棒動作

內湖大直地主「正宮史上最強」　正面照曝光！10年分產百億完封小三

基隆暖暖1女子離奇失蹤　最後身影曝！「戴斗笠往山上走」

川普簽香港自治法案！　中國外交部：對相關人員和實體實施制裁

都看看是誰來了！　「金塊一哥」解除隔離抵奧蘭多歸隊觀賽

哈登「蒙面」抵達迪士尼！粉碎確診傳聞　才被目擊在火箭主場練投

「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

雷雨彈灌4天！熱低登陸降雨熱區出爐

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

熱帶低壓不排除明登陸！2地區整天有雨　

他大爆劉寶傑《關鍵》真相！名嘴價格全公開

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

三倍券搭6大加碼紅包　最高領7150元

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

更多熱門

相關新聞

阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

中華郵政15日正式開賣振興三倍券，高雄郵局一名男子在上午7點自備椅子到場排隊，臨櫃領取紙本三倍券需憑號碼牌叫號，現場有一位8旬阿嬤想插隊，但遭到民眾制止，紛紛請她快去領號碼牌，才不會白跑一趟。

實測「買3份三倍券」　只花6分鐘

實測「買3份三倍券」　只花6分鐘

郵局開賣三倍券　他不到5點就去排

郵局開賣三倍券　他不到5點就去排

三倍券購買超快速！1分鐘就買好

三倍券購買超快速！1分鐘就買好

三倍券開賣　婦人痛批：勞民傷財

三倍券開賣　婦人痛批：勞民傷財

關鍵字：

中華郵政三倍券實體三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

快訊／國1北上重大車禍！　轎車撞大貨車28歲駕駛不治

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面