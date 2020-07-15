三倍券搭「6大加碼紅包」最高可領7150元！　一次看懂怎麼拿

▲郵局15日開始開放民眾臨櫃購買三倍券。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

振興三倍券紙本券第一梯次預購今日（15日）開始領取，未進行預購的民眾也可以在今日前往郵局臨櫃購買。除了三倍券之外，政府各部會也推出「6大振興紅包」加碼方案，包含藝FUN券、動滋券、浪漫客庄旅遊券、農遊券、安心旅遊補助以及全台12處森林遊樂園免費入場，若全部領取，相當於幫荷包再添4150元，最高可領到7150元（含三倍券）。

1.振興三倍券：3000元

完成紙本券第一梯次預訂者，可在7月15日至31日間前往指定地點領取；第二梯次預訂者，可在7月22日至31日間前往領取。不論是選擇紙本券還是數位券（信用卡、電子票證、行動支付），都要在今年12月31日前使用完畢。

請繼續往下閱讀...

而郵局臨櫃購買時間為7月15日至12月31日，身分證末碼單號週一三五領、雙號二四領，週六單雙都可領（7月18日、25日兩週六郵局全日營業專辦三倍券業務）。民眾記得攜帶健保卡及1000元現金才能領取，也可以先透過網路或專線預約，避免撲空。

預約專線：0800-700-199

網路預約：中華郵政振興三倍券郵局預約專區

2.文化部「藝FUN券」：600元

文化部加碼推出每份600元的藝FUN券，預計發行200萬份，登記時間共3天，為7月18日上午9時至20日下午9時，民眾一人一機下載「藝FUN券」APP並完成註冊。文化部7月21日中午12時，將邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。

藝FUN券可適用「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」，以及於上述藝文場域空間從事藝文活動所銷售之節目票券及周邊商品。

▲國旅補助搭配三倍券使用，吸引不少民眾開始規劃7、8月的國內旅遊。

3.體育署「動滋券」：500元

教育部體育署宣布發行400萬份500元的「動滋券」，可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，於7月20日至26日開放民眾上網登記，28日抽籤，採線上電子錢包方式進行抵用。民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用。

動滋券採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券。

4.農委會「農遊券」：250元

為帶動農業旅遊消費，農委會將提供500萬張、每張250元的農業旅遊抵用券，可到全台至少3000間休閒農場、餐廳、酒莊和茶莊等景點，好好放鬆一波。

農委會輔導處說明，250元消費折扣券採電子式，會開設疫情專區，民眾只要上網登入自己的身份字號和手機號碼，就會取得一組簡訊連結，打開會是一個QR Code，屆時憑此條碼可在全台各景點使用。另外，考量小朋友和老人家可能沒手機、不會操作，會開放每一支門號，可以輸入最多3組身份字號，讓家人幫忙領取。

▲疫情趨緩後，民眾紛紛外出踏青、透氣。

5.客委會「浪漫客庄旅遊券」：800元

客家委員會為振興疫後客庄產業發展，宣布加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」電子券，第一階段自7月15日起優先登記，凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號，於活動期間前往「浪漫客庄遊」活動帳號完成登錄，即可參加抽獎，抽中者可獲得800元「浪漫客庄旅遊券」。

客委會邀請持有浪漫客庄旅遊券的民眾，自8月1日起可至全台11縣市70個客家文化重點發展區，超過4000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開電子票券掃描QR code，消費滿100元即可折抵一張，最高可一次折抵800元。

6.觀光局「安心旅遊補助」：最高2000元

為刺激國民旅遊，7月1日推出的「安心旅遊國旅補助方案」，自由行補助1000元、離島再加碼一次，等於前往離島旅遊一次可領2000元；團客部分，規劃每人每日補助700元，每團上限3萬元，每家旅行社申請上限35團，優惠不分平假日皆能適用。

7.林務局「12處森林遊樂園免費入場」

7月15日起至2020年年底，國人與持有居留證的外籍人士，均可於「太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南」等12處國家森林遊樂區，任選一處享免費入園一次的優惠。

國人請於園區售票窗口出示身分證正本，如無身分證之兒童可以使用健保卡或其他可證明身分之文件替代；外籍人士需出示居留證正本，經售票人員辦理入園登記就可以入園。此外，如果是自行開車入園，仍須繳交停車費用。