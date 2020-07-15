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LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

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記者陳詩璧／台北報導 

中華郵政今（15日）上午正式販售紙本振興三倍券，各地郵局營業時間不同，一營業就開賣，以台北北門郵局為例營業時間為上午8點30分，紙本三倍券就從8點30分開始販售，北門郵局上午8點放發號碼牌，也提醒民眾要帶健保卡和1千元現金，排隊前先看自己的身份證字號末碼，單號為周一三五買，雙號為二四購買，周六則是單雙號都可以購買。北門郵局現場有民眾凌晨5點半來排隊，來看上午8點半前的開賣狀況。

▲▼振興三倍券紙本發放首日，民眾接受訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲振興三倍券紙本發放首日，民眾在郵局門口排隊。（圖／記者宋良義攝）

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▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

▲郵局15日上午開始販售三倍券。（圖／記者徐斌慎攝）

郵局購買三倍券三要訣

1先預約：郵局官網預約或撥0800-700-199客服預約。（可預約7/20後大型郵局辦理）

2看時辰：身分證末碼單號周一三五領、雙號二四領，周六單雙都可領。
              （7/18、25兩週六郵局全日營業專辦三倍券業務）

3帶物件：健保卡、1000元。（含自己最多5人，若僅幫別人領，要帶自己的身分證

中華郵政13日上午9點起先開放網路和電話預約購券時段，但使用網路預約服務客戶，如逾預約時段者，請現場重新抽取號碼牌等候辦理；若在預約時間內未至預約郵局臨櫃領取，本次預約資料將自動失效，不另行通知。

▼中華郵政振興三倍券郵局預約專區，13日當天網站順暢。（圖／翻攝中華郵政振興三倍券網站）

▲▼中華郵政網站預約購券成功。（圖／翻攝網頁）

電話預約部份，民眾需撥打預約電話專線0800-700-199，由服務人員協助民眾進行網路預約完成手續後，民眾憑預約序號於預約指定日期之時段，到預約郵局購券。

▲▼郵局開賣振興三倍券。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政7/13上午9點開放民眾電話、網路預約購券時段及郵局。（圖／中華郵政提供）

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