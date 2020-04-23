《博恩夜夜秀》演員喬瑟夫遭控離職害違約　前東家求償80萬結果出爐

▲脫口秀演員喬瑟夫遭前東家指控無故離職，害公司違約賠了80萬，雙方鬧上法院。（圖／翻攝喬瑟夫 Chillseph粉專）

記者羅志華／台北報導

在《博恩夜夜秀》中表現亮眼的脫口秀演員喬瑟夫（本名簡慕槐），遭前東家「地澤臨文化娛樂」控訴無故離職，害公司對廠商賠了違約金，向喬瑟夫求償80萬，北院4月23日判「地澤臨」敗訴，喬瑟夫免賠。

「地澤臨」控訴，喬瑟夫於2018年5月23日提離職，雙方說好要繼續完成先前的業配，並約定若廠商因違約求償，要由喬瑟夫來負擔；其中一支業配本來說好在拍片外，還要由喬瑟夫擔任演員在威秀巡演，卻因喬瑟夫離職而無法履行，害公司違約賠了80萬，雙方多次談不攏，才告上法院求償。

喬瑟夫表示，離職後說好的6支片，他配合拍完了4支，其中一支是廠商主動撤拍，而另一支面膜影片，他本來還等著要來拍，不料「地澤臨」卻突然說廠商解約索賠，他自認離職前有跟公司說好，離職後也積極配合履約，主張「地澤臨」的求償無理。

法官認為，雖然喬瑟夫在離職時，與公司談的合約記載，「費用方面，地澤臨拿60%，喬瑟夫拿40%，若無如期配合則由喬瑟夫獨立負責違約金」，但這只表示喬瑟夫如果無法配合，要負擔違約責任，不代表所有違約都要由他負責，而「地澤臨」也沒提出喬瑟夫不配合拍片、巡演的證明，而解約更不是喬瑟夫能掌握的情形，認定「地澤臨」求償無理，判喬瑟夫免賠。

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