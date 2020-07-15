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上網優惠三倍奉還！北都推振興好康加碼三倍放大

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▲▼北都推出上網加碼好康三倍活動。（圖／業者提供）

▲許多業者搶攻振興券商機，放大三倍券效益。（圖／北都TaipeiNet提供）

消費中心／綜合報導

三倍券活動開跑話題不斷，各家業者紛紛推出好康活動搶攻振興商機，台北市有線電視業者「北都TaipeiNet」也特別推出了「振興經濟、三倍奉還」活動，新申裝的用戶還享有免費贈送使用時間、雙人電影票或500元SOGO禮券的優惠，最近打算申裝網路的人剛好可以把握三倍券好康衝一波。

振興三倍券自7月1日起開放紙本預購或電子票證、行動支付、信用卡綁定，國人除了可以透過參加活動響應政府消費拼經濟政策，還能享受更多優惠好康，北都TaipeiNet表示，即日起到8月31日，新申裝用戶申請上網70M、120M的相關方案，首繳費用只要付1個月直接可用3個月，等於現賺兩個月享受三倍使用時間，如果申請的是居家上網加有線電視的同裝方案，也會依申請的方案內容免費加贈時間。

▲▼北都推出上網加碼好康三倍活動。（圖／業者提供）

此外，申辦數位有線電視或新世代光纖飆網任一相關方案之完裝的用戶，還可以享有好禮二選一的優惠，用戶可以選擇威秀電影雙人票或500元SOGO禮券，免抽獎、直接送；活動期間更免繳裝機費，直接多省下500元，加碼享受三倍的好康，有興趣的民眾，可以到北都TaipeiNet官方網站（https://www.taipeinet.com.tw）進一步了解活動詳情。

▲▼北都推出上網加碼好康三倍活動。（圖／業者提供）

隨著5G時代的到來，民眾對於上網速度有愈來愈高的要求，北都TaipeiNet表示，高速的網路品質是北都全力發展的重點，所以在今年4月已經推出了全新光纖上網「北都光世紀」，提供最高下載1Gbps、上傳600Mbps的網路速度，更適合當作全家Wi-Fi上網的選擇，除了穩定度高外，在價格上也比申辦5G更便宜，目前北都光世紀的開放區域有北投、中正、士林、大安、中山、信義、松山等七區，未來也會陸續開放更多區域，讓台北市民都可以申裝電信品質的高速網路。

▲▼北都推出上網加碼好康三倍活動。（圖／業者提供）

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