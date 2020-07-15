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超順！實測「買3份三倍券」只花6分鐘　領完號碼「都免等」就叫號

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▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

三倍券今（15）日開賣，各地郵局湧入許多人潮，媒體實測購買3份，僅花費6分鐘，不過櫃員反映「系統有點卡卡的」，中華郵政表示，根據各局回報狀況顯示，都沒有「爆量」狀況，民眾有落實分流領取。台北北門郵局開門一小時後，僅約100人排隊購買。

中華郵政表示，台北北門郵局今日上午8點起發放號碼牌，8點半營業時，發放數約50號。不過到了9點左右，現場已無人排隊購買三倍券，只要想領取就可立刻購買。中華郵政表示，由於還有超商預購、信用卡綁約等方式，今日各局都沒有出現排隊人潮爆量的狀況，下午可能會再有購買人潮出現。

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▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲媒體實測購買三份三倍券只要六分鐘。（圖／記者李宜秦攝）

根據媒體實測購買3份三倍券，一領取號碼牌後就可立刻臨櫃購買，櫃員先確認購買人的身分證、健保卡，若健保卡有照片者，只用健保卡就可購買，以代買人的身分證尾數為主，單號可週一、三、五領，雙號可週二、四領。

媒體購入3份三倍券的作業速度頗快，從頭到尾只花費6分鐘，不過櫃員有反應「系統稍卡」，不然可以更快。中華郵政表示，民眾可透過行政院的「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，確認各局存量，由於各局規模不同，專辦、兼辦的櫃點數也不同，因此服務能量不同，郵局會預估當日可服務的數量，公布在地圖中。

▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲三倍券可用於許多商店消費。（圖／記者李宜秦攝）

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