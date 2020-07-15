三倍券開賣！排隊人潮「平均年齡50歲↑」　婦人痛批：勞民傷財

▲三倍券今日開賣，郵局湧入排隊人潮。（圖／記者李宜秦攝，下同）



記者李宜秦／台北報導

今（15）日是三倍券開賣首日，各地郵局一早就湧入排隊人潮，台北北門郵局在開門前，就已有逾10位民眾排隊。排在首位的66歲吳先生表示，大約凌晨4點就從萬華過來，由於擔心像排口罩的狀況，才會特別早起。另一名李小姐表示，她患有退化性關節炎，還得跑這麽遠排隊，直言是「勞民傷財」。

中華郵政今日首日開賣三倍券，民眾只要帶著身份證、健保卡、1000元就可購買。台北北門郵局在開門前半小時，就已有10餘位民眾排隊，且都是以老年人為主。

排在首位的66歲吳先生表示，考慮到北門郵局規模較大，因此特地從萬華過來，大約凌晨4、5點抵達，因為很擔心會像排口罩一樣大排長龍，想說北門附近住家較少，因此才會選這裡購買，也沒想到自己會排在第一位，目前還未想好要以三倍券購買什麼，今日也只有領自己的三倍券。

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63歲的鍾先生表示，「一券在手比較實在」，由於擔心像賣珍稀郵票一樣被搶購，因此為了不要排隊，大約凌晨5點就到了。

57歲的輪椅族趙小姐表示，她一個人在台北獨居，由於北門郵局有無障礙空間，所以特地來這裡領，也希望中華郵政有提供身障者友善場次，否則對身障者而言領券不便。她表示，三千元不多不少，但不無小補，預計用來購買健康食品與日用品。

有退化性關節炎的李小姐表示，想說北門郵局規模大，三倍券數量也多，才特別從中和過來，大約早上6點半就出門，剛好跟先生都是單號，因此都由他領取。

李小姐表示，她腳不方便還得跑這麼遠排隊，且之前為了排口罩，她也排了兩小時，直言三倍券很複雜，綁約等等她都看不懂，痛批是「勞民傷財」，她抱怨，大熱天的排隊誰受得了，根本是「整老百姓」。對於三倍券的規劃，將會用來買日用品等。

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