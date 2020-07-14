被嗆刷存在感！范雲怒轟：這就是國民黨回應性騷擾的方式

▲民進黨立委范雲出面說明遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立法院黨團14日杯葛監察院長被提名人陳菊的人事案審查，與民進黨立委爆發肢體衝突。民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生趁她在主席台，用肚子頂她背部三次，是性騷擾。未料，陳雪生嗆「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，陳雪生辦公室主任王冠予更酸愛刷存在感。對此，范雲怒轟，國民黨不回應就全黨繼續爛。

王冠予在臉書表示，立法院主席台空間就那麼大，碰撞難免，這也可以說是性騷擾，怕被撞就別上台搶位子，「前社民黨范主席別那麼愛刷存在感好嗎？」、「退回監委提名」、「拒絕政治酬庸」、「本身就是酬庸」、「身為主席拋棄自己政黨」、「西瓜偎大邊」、「人格存疑」、「照照鏡子」、「太愛演了」、「烏賊戰術」、「模糊焦點」。

▲陳雪生辦公室主任王冠予批評范雲，怕被撞就別搶位子。（圖／翻攝臉書）

范雲截圖王冠予的貼文，並表示，這是國民黨青壯世代幕僚的水準？想問王冠予是否同意陳雪生說的「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾？」想問王冠予這是國民黨還是陳雪生教的，遇到有人提醒可能構成性騷擾時，嬉笑怒罵就可以打發過去？

范雲指出，陳雪生跟他的主任，回應她提出的性騷擾抗議，竟然就是嬉笑和怒罵，陳雪生說她神經病、往自己臉上貼金，然後王冠予說她在刷存在感，「我再問一次，這就是國民黨人面對性騷擾抗議的回應方式？這跟性騷擾慣犯 的反應不是八七像嗎？」

▲范雲指控，陳雪生用肚子撞她背部三次。（圖／記者屠惠剛攝）

范雲也將矛頭對向在場的國民黨立院黨團書記長蔣萬安，她說「面對我提出的性騷擾抗議，陳雪生委員的回應，你們同意嗎？」、「國民黨繼續全黨不回應」、「繼續全黨一起爛」。

另外，對於王冠予稱呼「前社民黨范主席」，范雲說，當初加入民進黨不分區，是在中共滲透、香港局勢、韓流崛起的情勢下，與社民黨夥伴討論，取得同意決定與民進黨一起守護主權所做出的決定，「到底關你們國民黨什麼事？」

▲國民黨立委陳雪生。（資料照／記者林敬旻攝）