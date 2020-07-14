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拔2警局長爆院長鬥部長內幕！挨批派系爭權「超前部署」...蔡英文說話

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▲蔡英文總統14日到屏東進行振興產業，到東港華僑市吃海鮮 。（圖／立法委員莊瑞雄 提供）

▲蔡英文總統14日到屏東進行振興產業，到東港華僑市吃海鮮 。（圖／立法委員莊瑞雄提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

蔡英文總統14日南下屏東，進行屏東產業振興行程時面對媒體詢問有關高雄市及台南市2個直轄市警察局長遭到撤換，傳出行政長蘇貞昌與內政部長徐國勇內鬥說法，蔡總統否認有內鬥說法，並表示「這些事都太會講故事了」，過度聯想。

▲蔡英文總統14日到屏東進行振興產業，到東港華僑市吃海鮮 。（圖／立法委員莊瑞雄 提供）

▲蔡總統親自在櫃檯結帳。

▼東港名產。

▲蔡總統吃東港海產 。（圖／莊瑞雄提供） 

蔡英文總統今天到屏東進行產業振興行程，第一站來至屏東縣台糖公司畜殖事業部東海豐緒殖場；下午5點半左右，到東港漁港漁產品直銷中心（華僑市場），先購買華僑市場內東港名產旗魚酥、旗魚甜不辣、生魚片等。

再請立法委員莊瑞雄、周春米、蘇震清等人在華僑市場內一家海產店吃海產，菜單有俗稱「黑喉魚」、西施舌、紅目鰱（剝皮魚）及東港最有的「那個魚」，7個人吃一桌1000元，總統說是素人經濟，大家不可以替她付錢，她要請大家。

而蔡總統稍早面對媒體詢問高雄市及台南市2個直轄市警察局長撤換，傳出行政長蘇貞昌與內政部長徐國勇內鬥說法，蔡總統否認內鬥的說法，並指「這些事情都太會講故事了」，在相關的會議中有講到治安的問題，覺得要想辦法在台灣及主要都會區治安能更強化，人事則由權責單位自行處理。

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