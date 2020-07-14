民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

▲民宅炊事不慎，住宅用火災警報器發揮作用鳴叫，鄰居聽見警報聲，立即報請消防局搶救而未釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區復興路511巷一處民宅，14日下午傳出火警，消防局馬上出動消防車12車25人前往搶救，到場發現係炊事忘了關閉爐火，觸發住宅用火災警報器而鳴叫，鄰居聽見馬上報案，消防人員及時關閉爐火未釀成災，顯示火災警報器發揮效果。





台南市消防局119勤務中心於14日下午4時47分許據報，新營區復興路511巷一處民宅傳出火警，馬上出動白河中隊、新營、柳營、鹽水及下營等分隊，共計出動12車25人前往搶救。

新營消防車組到達現場，發現現場為炊事不慎馬上關閉爐火。經了解係該住戶阿公煮東西煮到一半外出，忘了關爐火，因內有裝設住宅用火災警報器，濃煙觸動警報器而鳴叫，鄰居聽聞後立即向119報案，未釀成災。

台南市消防局指出，該民宅所裝設是6月22日台南市開基玉皇宮所捐贈的住宅用火災警報器，當時捐贈1萬5千顆，為使住警器設置更深入各里弱勢家庭，消防局利用年度住警器補助作業，結合各區公所與各里里長，配發住警器給各補助對象，以便民眾住家裝置住警器，能夠在火勢擴大前偵知火災，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。消防局呼籲民眾能加裝住警器，以防止火警發生生命財產損失。

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