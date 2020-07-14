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「藏木香」南派藏醫藥的寶　四川甘孜改種每畝多賣近萬元

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▲▼甘孜藏族自治州。（圖／翻攝自甘孜藏族自治州官網）

 ▲綠油油的農地，位於四川省西部，青藏高原東南緣的甘孜藏族自治州景色宜人。（圖／翻攝自甘孜藏族自治州人民政府官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

青稞作為藏族人的主要口糧，是西藏第一大糧食作物，雖然零售價逐年升高，也不斷研發各種加工食品，提高附加價值，但一畝地種下來，只有300多元人民幣（約台幣1200多元），農民的辛勞與回報不成正比。近年來四川省甘孜藏族自治州廣種一種藥草「藏木香」，一畝地就能賺2000多元（約台幣8000元）！

根據《人民網》報導，成都高新區自2012年開始，投入超過5億元（約台幣20億元），駐派「援藏幹部」到藏族自治州去修建學校與建設公路。最近還幫德格縣找到藏族特色產業，種植藏木香來提升農業附加價值，也發揚「南派藏醫藥」。

德格縣是「南派藏醫藥」的發祥地，擁有歷史悠久的藏醫藥傳承基礎，但是當地藏醫藥大多靠家族傳承，缺乏市場頭腦，加上藏藥制劑長期以來面臨著名稱、配方、劑量、漢語翻譯不統一，以及來源出處不明確等問題，因此發展非常受限。

成都高新區援藏工作隊領隊，掛職擔任德格縣委常委、副縣長的汪峰表示，「南派藏醫藥發展項目將帶動當地一批民營企業成長，讓更多農牧民參與到藏藥種植，成為德格縣鄉村振興和可持續發展的新招牌。」

藏木香又稱廣木香，是一種菊科多年生草本植物，開黃色的小花，種整片山坡看過去綠油油的一片。能夠以根入藥，性味辛、苦、溫，能夠健脾和胃，調氣、止痛。主治慢性胃炎，腸胃功能紊亂，肋間神經痛，胸痹挫傷，胎動不安。

甘孜藏族自治州（簡稱甘孜州）位於四川省西部，青藏高原東南緣，總面積15.3萬平方公里。州府駐康定市，是全州的政治、經濟和文化中心，因一曲《康定情歌》而名揚海內外，被譽為情歌的故鄉。甘孜州境內有大熊貓、小熊貓、金絲猴、白唇鹿等野生動物；有天麻、蟲草、貝母、當歸、黃芪等名貴中藥材。有金、銀、銅、鐵、鉬、鋰、大理石、花崗岩等礦產資源。

▼恆轉不息的轉經輪。（圖／翻攝自甘孜藏族自治州官網）

▲▼甘孜藏族自治州。（圖／翻攝自甘孜藏族自治州官網）

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關鍵字：

甘孜藏族自治州藏木香青稞南派藏醫藥

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