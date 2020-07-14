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歐式城堡風新莊昌平派出所落成　侯友宜給警察更好的環境

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▲▼ 昌平派出所落成典禮。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜臉書）

▲昌平派出所採歐式城堡風。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜臉書）

實習記者閔文昱／綜合報導

新北市長侯友宜14日主持新莊昌平派出所剪綵及揭牌儀式。這座新落成的派出所占地939.98平方公尺(約284坪)，整棟建築採歐式現代城堡風格，為新北市「最豪華派出所」，多位出席與會的地方士紳與民意代表比出大拇指盛讚，有感於侯市長想改善警務人員環境的決心。

▲▼ 昌平派出所落成典禮。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜臉書）

▲昌平派出所被喻為新北「最豪華派出所」。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜臉書）

擁有40年警務資歷的侯友宜表示，從中央到地方，一定要和警察並肩作戰、阻絕犯罪，讓市民治安變得更好。身為地方首長，他一定會負起責任，給予警察同仁包容、關懷及支持，讓警察同仁毫無罣礙、全力捍衛治安。

昌平派出所建物為地下1層、地上3層辦公廳舍，總樓地板面積共568坪，總工程費用耗資6616萬元，未來將因應占地5公頃都市公園兼兒童遊樂園、6公頃地標區、2.7公頃國家電影文化中心、大型購物商城及影院等規劃，還有行政院第二辦公大樓、新莊副都心重劃區等，預估人潮及車流勢將與日俱增。

▲▼ 昌平派出所落成典禮。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜臉書）

▲侯友宜認為改善環境才能讓警願意站上第一線。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜臉書）

「蓋一個好的派出所是對警察的負責，改善警察服勤環境、提升裝備，是每個人都該替他們想到的事情，只有警察願意站到第一線，才能保護民眾」。侯友宜市長期許，未來昌平派出所能提供給民眾更優質、專業的警政服務。

目前警政人員已於6月15日進駐運作，轄區包含新莊區中隆、昌平、昌隆、昌信、昌明、和平、中原等7個里，編制31名警員提供警政服務給約4萬餘居民，未來可能彈性增派警力。

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