文大違建逾期未改善申請展延　北市府暫緩強拆：視違建調處會決議

▲文化大學大典館。（圖／建管處提供）

記者楊亞璇／台北報導

文化大學大典館去年2月發生火災，意外燒出違建爭議，大典館合法範圍地面5層，增建6至8樓屬於違建，原本在今年6月30日須補辦建照執照，不過校方遲遲未提出改善方案，依規定須查封拆除，如今案子轉到違建爭議調處委員會，要求展延拆除期限。對此，建管處表示，若調處委員會決議仍要強拆，將在1個月內拆除。

大典館在1978年12月19日取得使用執照，原本僅核准5層樓，但後來違規向上增建3層，高度增加9米，總面積達279.51坪，建管處認定為既存違建，要求校方在今年6月30日前須補辦建照改善。

建管處指出，先申請建照執照，再申請使用執照，建管處要求文大在6月30日前要完全取得建照，由於文大未完整補辦程序，建管處7月1日發函勒令停止使用，不過，7月2日即接到文大申請「違建爭議調處委員會」，希望展延期限。

建管處表示，市府接獲申請後，須於1個月內作成決議，市府預計7月28日召開委員會，將就文大說法衡酌可行性。送入委員會後，等於目前程序先暫停，之後將依調解結果續辦。

建管處說明，若調處結果決定要仍拆除，就由建管處將強拆，不會再給予校方時間自行拆除，估計一個月就會拆除。至於北市府今年2月才成立的「違建爭議調處委員會」，遭質疑成變相「搓湯圓平台」，建管處說明，調處委員會早已設立，並非為了文大而設，符合爭議調處委員會受理條件，當事人都可申請調處。

由於文大容積已經用完，建管處表示，要向都發局容積銀行申請買容積，應辦理容積移轉、繳納容積怠金，才有可能取得建照法化，因學校有一些紛爭，目前卡在容積移轉程序還沒辦妥。建管處指出，在建管處拆除違建之前都可以申請調處，一般違建絕大多數不會來申請，因多數違建沒有合法可能，文大因單一產權、可補辦容積移轉，因此受理申請。