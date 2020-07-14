美國指中國南海主權「完全非法」　外交部：南海諸島屬中華民國領土

記者陳家祥／台北報導

美國政府正式反對中國的南海主張，並認定荷蘭海牙法院2016年的南海仲裁案裁決，直指北京在南海海域大部分的海權主張都是「完全非法的」。外交部發言人歐江安回應，「南海諸島屬於中華民國領土」，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

歐江安指出，總統蔡英文於2016年7月19日提出「四點原則」及「五項做法」，與國際社會共同處理南海議題。外交部重申四點原則：一、南海爭端應依據國際法及海洋法，包括聯合國海洋法公約，以和平方式解決；二、台灣應納入多邊爭端解決機制；三、相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；四、中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

此外，歐江安還指出，我國對南海諸島主權立場從未動搖，堅守以和平解決爭端的原則也從未改變。我國反對任何聲索國企圖使用恐嚇、脅迫或武力方式解決南海爭議。

歐江安說，對於相關國家聲明各國對南海之主張應符合國際法規範，包括1982年「聯合國海洋法公約」，以及不承認與國際法相悖之主張，外交部對此表示歡迎，也促請相關國家將臺灣納入多邊爭端解決機制，以共同維護區域和平與穩定。