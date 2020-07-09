農遊券怎麼領、怎麼用？　「4種使用攻略」一次看懂

▲農委會推出500萬張農遊券，採線上登記，分兩批抽籤。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會砸12.5億，宣布推出每張面額250 元「農遊券」，今下午3點開放全民上網登記，至7月18日晚間11點59分截止，會在7月14日、19日兩天中午12點，用電腦亂數分二梯次抽出500萬份，抽籤當日以手機簡訊通知中獎人票券連結，但農遊券要在簡訊通知後60天內使用，沒低消，但不找零、換現，只能一次使用完畢。

至於要如何登記領取？使用？《ETtoday新聞雲》為您整理以下4大攻略：

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1、登記、抽籤和使用時程

凡持有身分證國民或擁有居留證之非本國籍配偶，都有資格上網登記抽籤領取電子版農遊券，登記時間為7月9日下午3點起開始至7月18日晚間11點59分截止，並分別於7月14日及7月19日中午12點，以電腦亂數分二梯次抽出500萬份，並於抽籤當日以手機簡訊通知中獎人票券連結。農遊券需在簡訊通知後60日內使用，請民眾務必注意使用時間。

▲▼500萬張農遊券登記、抽籤和使用時程。（圖／農委會提供）

2、1人可以代領2張，遊客只需到農業旅遊合作場域秀出QR Code即可抵用

為服務孩童與長輩，農委會貼心設計1人可以代領2張，遊客只需到農業旅遊合作場域秀出QR Code即可抵用包括門票、餐飲、合作業者場內套裝行程、農業體驗與農漁特產伴手禮等服務或商品，當然也可以併同使用三倍券。目前全台有超過2千家農林漁牧業者加入農遊券消費抵用合作業者，農委會歡迎業者踴躍申請加入。

▲有身分證國民或擁有居留證之非本國籍配偶，都有資格上網登記抽籤領取電子版農遊券。（圖／農委會提供）

▲▼1人可代領2張，爸媽可以幫家中孩子、長輩代領。（圖／農委會提供）



3、收到簡訊60天內有效

農委會提醒，使用不分平假日但不找零，只限一次抵用，跨鄉鎮市區使用，收到簡訊通知起60天內有效。

4、農遊券可使用在全台2千家農林漁牧

農委會指出，目前全台有超過2千家農林漁牧業者加入農遊券消費抵用合作業者，農委會歡迎業者踴躍申請加入。另使用三倍券、農遊券還有好康三重送，第一重國人到農業場域購買限定優惠商品，每滿1,500元，額外加贈農遊券1張，第二重使用農遊券消費加碼抽獎活動；第三重於部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百優惠。



▲農遊券抵用項目多。（圖／農委會提供）

農委會說明，農遊券以「非玩不可」、「非買不可」、「非吃不可」特色，輔導農漁會、休閒農場、亮點茶莊、農村酒莊等業者推出各項優惠商品組合，設計出「到農村買一車」、「到農村玩一天」、「到農村吃一餐」、「到農村住一晚」與「到森林深呼吸」等五大主題商品。以「到農村買一車」的農會伴手精品為例，超過50家農會響應推出50組以上市價超過4000元農會大福袋組合，通通可以優惠價3000元購買。

▲▼農遊券設計「到農村買一車」、「到農村玩一天」、「到農村吃一餐」、「到農村住一晚」與「到森林深呼吸」五大主題。（圖／農委會提供）



「到農村玩一天」則有農村廚房創意體驗遊程12條4人同行6000元，優惠最高達62折，以及暢遊金牌農村親子同遊遊程3條，平日有買大送小或買2大第二人半價優惠。「到農村吃一餐」則由12家田媽媽端出農村美味料理桌菜 3000元10人優惠組合或1500元4人精選套餐。「到農村住一晚」則有8家休閒農場推出2人及4人同行1泊1食1體驗價位3000元及6000元的商品，優惠最高達56折。