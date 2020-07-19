台南超商店員忘了取回振興三倍券簽收條　警協助尋回免賠3千

▲台南市警六分局新興所巡佐呂天祿，幫超商尋回振興三倍券之簽收條，讓店員免賠3千元，令店方十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局新興所接獲超商報案，因店員疏未將發放振興三倍券之簽收條撕下收回，拜託員警能透過領取人車號協助找回，員警獲知後，積極連繫上領取人，並親自登門拿回簽收條後交還超商，店員喜出望外，特別感謝員警處理案件效率超好，也讓他免於賠償損失3千元。



7月17日下午4時許南區一家超商向警方報案，表示中午店員發放振興三倍券時，因繁忙而疏未將信封背面上的簽收條撕下收回，後來在整理時發現短少，故自行調閱店內、外監視器，獲知該名領取人的車號，拜託員警能透過車號，協助聯繫該領取人將簽收條儘快繳回超商，否則店員得自行賠償3千元的損失。

處理報案的巡佐呂天祿聞知，立即透過警政資料庫查知車主資料，並順利連繫上領取人，經確認其尚未將振興三倍券的簽收條丟棄後，呂巡佐立即前往領取人住處取回簽收條，並將簽收條立即送回超商，店員見警方親自送回簽收條，對於員警處理案件的超效率，感謝不已。



市警六分局分局長陳錦文表示，近日因發放振興三倍券，超商、郵局、員警均增加不少工作量，巡佐呂天祿能同理超商店員之處境，接獲報案即火速幫忙找回並即時親自送回超商，呂員處理事件妥適圓滿，將即時給予獎勵，也希望員警受理各類大小案件均要保持同理心，才能適時解決民眾的困難。

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