高嘉瑜守備立院秀消暑三寶…「中空賴品妤」辣翻　網暴動：腰瘦！

▲高嘉瑜在臉書分享議場排班的必備小物。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

藍綠上月底為監察委員人事案在立法院內爆發衝突，而該案將於本周17日進行投票表決，為防止衝突再次爆發，民進黨排班部署人力守候在議場外。面對炎熱的高溫，民進黨立委高嘉瑜則分享自己的「議場排班必備」小物，其中「中空裝賴品妤」相當吸睛又消暑。

高嘉瑜分享自己的「議場排班」必備，有「雞腿便當」、「水冷扇」，還有同黨立委「中空裝賴品妤」。

▲高嘉瑜於議場外守候，助理搬來水冷扇。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



在高嘉瑜的必備小物中，「中空賴品妤」受到熱烈討論，網友留言表示，「這賴品妤腰是有多細啊！」、「整個就是一女當關，萬夫莫敵」、「這衣服看起來腰超瘦！」甚至還有網友說賴品妤長的神似歌手曾沛慈。

不過，還有網友搞笑的說，「對不起，只有我聯想到北車大廳嗎！？」直指洋裝剪裁好像北車大廳的「棋盤格」的地貼，還把照片後製P上微笑的表情。

▲賴品妤的穿著被網友P成北車大廳。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



立法院臨時會本週進行監察委員人事案的審查與表決，國民黨團計畫強力杯葛，為防止院內、院外衝突，立院維安再升級，不僅院區四周部署層層拒馬，連立法院內走廊的二樓也部署警力。

▲立法院臨時會明天將審查監察院人事案，警方在立院周邊圍起拒馬管制交通。（圖／記者李毓康攝）