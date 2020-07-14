中國上半年進出口年降3.2%　6月數據轉正好於預期

▲大陸2020年外貿表現受到疫情影響。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

大陸國務院今天舉辦新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在會上表示，受惠於「宅經濟」帶動筆電相關消費、防疫物資出口上升，今年上半年外貿進出口好於預期，其中6月份出口、進口雙雙實現正增長，年增長5.1%。

海關總署14日發布數據顯示，2020年上半年，中國大陸貨物貿易進出口總值14.24兆元（人民幣，下同），年降3.2%，但降幅較前5個月收窄1.7個百分點。其中，出口7.71兆元，下降3%；進口6.53兆元，下降3.3%。

不過，隨復工復產推進，李魁文強調，6月份出口、進口雙雙實現正增長，其中出口是連續第三個月實現正成長。他說，在經歷了Q1的震盪後，Q2進出口表現有所回穩，今年第二季，中國外貿進出口7.67萬億元，年降0.2%，降幅較第一季收窄6.3個百分點。

海關總署披露，出口數據表現，主要由於「宅經濟」，帶動筆電、手機出口分別增長9.1%、0.2%；民營企業方面，上半年也呈現逆勢增長的情況。2020年上半年，作為大陸外貿第一大經營主體的民營企業，進出口總值達6.42兆元，增長4.9％，占大陸外貿總值的45.1％，比去年同期提升3.5個百分點。

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